Атлантическая треска напала на 23 млн мойвы у побережья Норвегии

Фото: iStock/ naturepics_li
Учёные из Массачусетского технологического института (MIT) и Института морских исследований в Норвегии зафиксировали случай хищничества трески в Атлантическом океане.
Во время нерестового сезона мойвы у берегов Норвегии треска начала нападать. Косяк мойвы численностью 23 миллиона рыб простирался на десять километров.
Треска уничтожила 0,1 процент от всей популяции мойвы, но учёные переживают, что из-за произошедшего грядут климатические изменения — из-за этого миграция мойвы может стать более уязвимой. Происшествие стало первым подтверждённым случаем нападения такого масштаба.
Подобного рода массовые примеры хищничества могут сильно влиять на баланс экосистем океанов — это подтверждает степень важности регулярного мониторинга «горячих точек» в море.
Читайте также:
Рыбаки из Австралии поймали «рыбу судного дня»
В Мордовии люди заболели ботулизмом из-за вяленной рыбы
В Подмосковье за полгода вырастили 69 тонн товарной форели
Треска уничтожила 0,1 процент от всей популяции мойвы, но учёные переживают, что из-за произошедшего грядут климатические изменения — из-за этого миграция мойвы может стать более уязвимой. Происшествие стало первым подтверждённым случаем нападения такого масштаба.
Подобного рода массовые примеры хищничества могут сильно влиять на баланс экосистем океанов — это подтверждает степень важности регулярного мониторинга «горячих точек» в море.
Читайте также:
Рыбаки из Австралии поймали «рыбу судного дня»
В Мордовии люди заболели ботулизмом из-за вяленной рыбы
В Подмосковье за полгода вырастили 69 тонн товарной форели
Ольга Енгалычева