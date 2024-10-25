Рыбаки из Австралии поймали «рыбу судного дня»

Фото: iStock/ Eric Broder Van Dyke
У берегов Северной территории Австралии местные рыбаки поймали «сельдяного короля». Существует поверье, что эта редкая рыба предвещает конец света, отмечает «Daily Mail».
Капитан прогулочного судна Tiwi Islands Adventures Кертис Петерсон опубликовал фото пойманной рыбы в своих социальных сетях. На нём он и ещё один мужчина держат внушительного размера рыбу.
Учёные отметили, что это первый раз, когда такую рыбу выловили близ берегов Северной территории Австралии. Обычно на сушу попадают лишь останки сельдяного короля.
Рыба «конца света» может достигать одиннадцати метров в длину. В основном она обитает на глубине 900 метров и почти всегда избегает поверхности воды. Считается, что когда такая особь приближается к поверхности – скоро начнутся катаклизмы или «судный день».
Сельдяного короля также поймали у побережья Японии незадолго до землетрясения в 2011 году, сообщают АиФ.
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Учёные отметили, что это первый раз, когда такую рыбу выловили близ берегов Северной территории Австралии. Обычно на сушу попадают лишь останки сельдяного короля.
Рыба «конца света» может достигать одиннадцати метров в длину. В основном она обитает на глубине 900 метров и почти всегда избегает поверхности воды. Считается, что когда такая особь приближается к поверхности – скоро начнутся катаклизмы или «судный день».
Сельдяного короля также поймали у побережья Японии незадолго до землетрясения в 2011 году, сообщают АиФ.
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Ольга Енгалычева