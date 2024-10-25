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Рыбаки из Австралии поймали «рыбу судного дня»

Австралийские рыбаки поймали одну из редчайших рыб в мире
25 октября 2024, 12:24
Фото: iStock/ Eric Broder Van Dyke

Фото: iStock/ Eric Broder Van Dyke

У берегов Северной территории Австралии местные рыбаки поймали «сельдяного короля». Существует поверье, что эта редкая рыба предвещает конец света, отмечает «Daily Mail».
Капитан прогулочного судна Tiwi Islands Adventures Кертис Петерсон опубликовал фото пойманной рыбы в своих социальных сетях. На нём он и ещё один мужчина держат внушительного размера рыбу.

Учёные отметили, что это первый раз, когда такую рыбу выловили близ берегов Северной территории Австралии. Обычно на сушу попадают лишь останки сельдяного короля.



Рыба «конца света» может достигать одиннадцати метров в длину. В основном она обитает на глубине 900 метров и почти всегда избегает поверхности воды. Считается, что когда такая особь приближается к поверхности – скоро начнутся катаклизмы или «судный день».

Сельдяного короля также ​поймали ​у побережья Японии незадолго до землетрясения в 2011 году, сообщают АиФ.

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Врач назвала лучший для осени продукт, восполняющий все витамины
Врач Саламатина: витамины лучше восполнять натуральными продуктами
25 октября 2024, 12:13

Фото: istock/Sarsmis

Осенью организм человека перестраивается, готовясь к холодам. В связи с этим люди часто испытывают тревожность, усталость, депрессию и сами себе назначают курс витаминов, чтобы восполнить все необходимое. Однако всегда ли нужно употреблять «баночные» препараты, что чувствовать себя здорово?
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Саламатина в беседе с «Радио 1» сообщила, что недостающие полезные вещества организм может взять сам, главное при этом — разнообразие рациона.
«Давайте своему организму все, он выберет то, что нужно, сам. Не надо его долбать. Есть у нас суперфуды в нашем обычном питании, которые просто стоит употреблять. Например, осенью — квашенная капуста, в которой много витамина С и полезных веществ, нужных пищевых волокон, там процесс брожения не заканчивается», — сказала эксперт.

По ее словам, прописывать самому себе витамины — опасно, потому что есть какие-то добавки, в которых содержатся вещества, которые будут излишеством для конкретно вашего организма, что тоже не является правильным.
«Многие начинают употреблять аскорбинку и зарабатывают себе другие проблемы: камни в почках, повышается уровень мочевой кислоты. Лучше всего принимать натуральное. Если какие-то добавки, то только по рекомендации специалиста», — заключила врач-диетолог.

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Врач-терапевт из Каширы может стать «Народным доктором» региона
25 октября 2024, 12:01

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

До завершения голосования на звание лучшего детского и взрослого врачей Московской области осталось 12 дней. В Кашире в нем принимают участие 126 специалистов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. На данный момент максимальное количество голосов среди местных врачей получил врач-терапевт Аъзамджон Салимов.
Областной конкурс «Народный доктор Московской области» проводится каждый год. Одним из ключевых показателей для проведения отбора и подведения результатов станет открытое электронное голосование.

Среди экспертов в области здравоохранения, которые участвуют в конкурсе в Кашире, 126 медиков. 123 жителя проголосовали за врача-терапевта Зендиковской амбулатории Аъзамджона Салимова, на второй строчке рейтинга расположилась заведующая отделением медицинской организации, врач-стоматолог Елена Тамбова, на третьем месте — врач анестезиолог-реаниматолог Инна Усанова.
Всего в регионе в конкурсе принимают участие 26 тысяч врачей.

Проголосовать можно с 7 октября по 6 ноября 2024 года. В голосовании приняли участие более 23 тысяч жителей Подмосковья. Отдать свой голос за лучшего врача Каширы можно по ссылке.

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Стало известно, сколько россиян желают отказаться от рождения детей
«Ъ»: в России не хотят иметь детей только 3,7% женщин и 5,4% мужчин
25 октября 2024, 11:45

Фото: iStock/Dragon Claws

В России не наблюдается массовое стремление к бездетности. Совсем не хотят иметь детей всего 3,7% женщин и 5,4% мужчин, показывают результаты исследования проекта «Если быть точным».
Отмечается, что за последние два года доля россиян, не желающих рожать детей, выросла незначительно. Так, в 2022 году к чайлдфри склонялись 2,4% женщин и 3,5% мужчин. А показатели 2012 вообще показывают 0,7% женщин и 1,9% мужчин, приводит результаты исследования «Коммерсантъ».

Также исследованием удалось выяснить, сколько детей хотят иметь россияне. Так, одного ребёнка хотели бы завести 23% опрошенных, двоих – 48,5% женщин и 45,9% мужчин, а о тройне мечтают по 18% мужчин и женщин.

Кроме того, аналитики определили уровень окончательной бездетности в России. Речь идёт о женщинах, которые к окончанию репродуктивного периода по различным причинам не стали матерями. Так, к 45-49 годам всего 9,83% женщин не родили ребёнка. Также бездетными остаются порядка 14% россиянок в возрасте от 35 до 39 лет.

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#дети
#рождаемость
#статистика
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Врач Саламатина назвала витамин, дефицит которого влияет на мозг
Врач Саламатина: дефицит одного витамина уже считается авитаминозом
25 октября 2024, 11:37

Фото: iStock/Artem Tarasov

Недостаток витаминов в организме человека влияет на общее самочувствие и иммунитет. Поэтому важно знать, какие витамины нам необходимы осенью и как можно предотвратить авитаминоз.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Саламатина в беседе с «Радио 1» сообщила, что авитаминоза в прямом смысле этого понятия нет.
«Авитаминоза как такого нет. Обычно это бывает, когда человек либо проживает в очень неблагоприятной обстановке, либо не хватает какого-то даже одного витамина», — сказала эксперт.

По ее словам, у нас, людей, живущих далеко от моря, обычно есть дефицит витамина D.
«А он, как гормон, тянет за собой множество разных проблем: ухудшение состояния, депрессия, снижение деятельности мозга, появляется расположенность к вирусным заболеваниям, раздражительность, снижается уровень витамина С, подавляются полезные бактерии, которые участвуют в поддержании нашего иммунитета», — объяснила специалист.

Она добавила, что даже в колебании одного недостатка можно чувствовать себя не очень хорошо и здорово.
«Нужно ежедневно употреблять витамины, укреплять свой организм. Накопить с лета невозможно. В машину же вы не два раза в год хороший бензин заливаете, а постоянно. Это длительный, систематический процесс. Нам нужно, чтобы организм вырабатывал нормальные вещества», — сообщила Елена Саламатина.

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Как «Активное долголетие» помогает 87-летней жительнице Каширы быть жизнерадостной
25 октября 2024, 11:36

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Руководитель ансамбля «Журавушка» Марина Гвоздякова порекомендовала пообщаться с самой старшей участницей, Ниной Николаевной Терёхиной, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Кашира. Женщина активно занимается вокалом и уже восемь лет поёт в ансамбле «Журавушка» Культурно-досугового центра «Родина». Нина Николаевна крайне остроумный собеседник, веселый жизнерадостный человек.
В январе 2025 года ей исполнится 88 лет. Из них 54 года росиянка прожила в Кашире. В юности Терёхина любила танцевать, с музыкой не расставалась всю жизнь. Женщина любит петь с подругами и за семейным столом.

«В Дом культуры на улице Стрелецкой ходила петь, Катя Зукова позвала меня туда. Потом стали петь в «Родине». Пою в ансамбле восемь лет. Не могу без песни. Мне сделали на сердце операцию, наверное, полгода не ходила в «Журавушку»: это тоска, сама себя не находила. Потом снова начала ходить петь, и я почувствовала, что снова жизнь налаживается, есть стимул жить», — рассказала Нина Николаевна.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Помимо пения, женщина очень любит заниматься огородом на своем участке у дома в Кашире-1 и печь различные блюда. Яблочный пирог Нины Николаевны завоевал приз зрительских симпатий в конкурсе, проходящем в «Родине» в День пожилого человека.

Нина Николаевна утверждает, что всегда была весёлой. Трудилась в сфере общественного питания, работала буфетчицей в ресторанах. Она вспоминает, какие разнообразные и вкусные блюда они готовили с коллегами на юбилейные мероприятия предприятий, свадьбы. Каширянка выполняла свою работу с душой.

Женщина не может обойтись без песен, что помогает ей жить и радоваться.

Напомним, присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет. Записаться на любое занятие в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Ознакомиться с расписанием занятий можно по ссылке dolgoletie.mosreg.ru

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Назвавший двуязычие причиной шизофрении украинский омбудсмен оказался учителем двух языков
Украинский омбудсмен Кремень имеет диплом о преподавании двух языков
25 октября 2024, 10:51

Фото: iStock/alzay

Диплом учителя двух языков обнаружили у украинского уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя, заявившего, что двуязычие приводит к шизофрении. Об этом пишет издание «Лента.ру».
Накануне Кремень заявил, что использование в общении двух языков приводит к развитию шизофрении. Он сказал это в контексте использования жителями Украины русского и украинского языков для общения. Также он анонсировал переход к «наступательной украинизации» общественной жизни страны.

Издание узнало, что Кремень окончил Николаевский государственный педагогический университет в 2000 году. Там он получил квалификацию преподавателя украинского и английского языков.

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#украина
#язык
#омбудсмен
#преподавание
#диплом
#образование
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В ГОСТ об автомобильных номерах внесут изменения об изображении триколора
ГАИ: до конца 2024 года в ГОСТ об автономерах внесут корректировки о триколоре
25 октября 2024, 10:40

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

До конца 2024 года в ГОСТ об автомобильных номерах введут корректировки об изображении российского флага. Об этом сообщили в Госавтоинспекции (ГАИ), передаёт «Парламентская газета».
Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник пожаловался, что на российских дорогах стало появляться всё больше автомобилей, на номерах которых отсутствует триколор. ГАИ ответила на письмо чиновника.

Госавтоинспекция отметила, что технический комитет по стандартизации проводит работу по внесению изменений в госстандарт. Завершатся эти работы до конца этого года.

В настоящее время в ГОСТе прописано, что на номере должна быть надпись RUS. А вот изображение российского флага является дополнительным, но не обязательным. Новыми поправками ГАИ закрепит обязательное наличие триколора на госномерах.

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#госавтоинспекция
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В Москве в этом году ввели более 7 миллионов квадратных метров недвижимости
В Москве в этом году ввели 7,4 млн квадратных метров недвижимости
25 октября 2024, 10:28

Фото: iStock/Aguus

С начала 2024 года в Москве выдали разрешения на ввод 301 объекта недвижимости общей площадью 7,4 миллиона квадратных метров. Об этом сообщает заммэра столицы Владимир Ефимов, слова которого привод пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Отмечается, что из 301 объекта недвижимости, введённого в эксплуатацию в этом году, 105 – это жилые дома общей площадью три миллиона квадратных метров. Основная часть ввода новой недвижимости приходится на объекты социальной и административной инфраструктуры. С начала года сдано 158 объектов образовательного, медицинского, спортивного, культурного, коммерческого и административного значения.

Ефимов добавил, что в числе сданных сооружений есть как объекты районного значения, так и крупные объекты транспортной и социальной инфраструктуры.

В частности, Мосгосстройнадзор в этом году выдал разрешения на строительство первого участка Троицкой линии метро, возведение пешеходного моста, соединившего остров Балчуг и Крымскую набережную, музейно-выставочного центра на территории бывшего завода ЗИЛ, канатной дороги и иных инфраструктурных объектов.

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В России начали вводить в оборот новые купюры
Банкноты номиналом пять тысяч рублей появились в Алтайском и Пермском краях
25 октября 2024, 07:25

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Банкноты номиналом 5000 рублей появились в Алтайском и Пермском краях. Об этом информирует РИА Новости.
По словам эксперта отделения Барнаул «Банка России» Юлии Лужновой, модернизированная банкнота номиналом 5 000 рублей, которая была представлена в октябре 2023 года, поступила в Алтайский край.

Она отметила, что они были запущены в обращение, однако добавила, что обновление старых банкнот будет происходить постепенно, потому что этот процесс не быстрый. Специалист рассказала, что на лицевой стороне пятитысячной купюры представлены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа.

В Банке России пояснили, что новые купюры оснащены улучшенной системой защиты. Однако в регионах они начнут поступать в более широкое обращение только в ноябре и декабре 2024 года.

Ранее сообщалось, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует запустить бета-версию помощника с искусственным интеллектом на портале «Госуслуги» в конце текущего года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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