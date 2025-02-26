«Атлантический циклон»: Синоптик рассказал о погоде до 8 марта

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Зима подходит к концу. Жителей Москвы и области погода радует солнцем. Означает ли это то, что весна на пороге и градусы на термометре скоро станут плюсовыми?
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что в ближайшие дни серьезных изменений в погоде не ожидается.
По его словам, с первого на второе марта будет падать давление в связи с влиянием атлантического циклона.
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«Будет солнце, легкий морозец, как у Пушкина. Ночью до -10, днем около нуля. Естественно, с каждым днем у нас увеличивается продолжительность светлого времени, солнечные лучи идут к перпендикулярному, а не по касательной. К первому марта, возможно, в самой Москве будет +1, +2 градуса», — поделился прогнозом синоптик.
По его словам, с первого на второе марта будет падать давление в связи с влиянием атлантического циклона.
«Поэтому мы ждем слабый снег, потом слякоть и гололедицу. Несмотря на возможную плюсовую температуру, отрицательные градусы по ночам сохранятся до 8 числа», — сказал Варакин.
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Анастасия Панченко