Москвичей предупредили о морозах в ближайшие два дня

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Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве до конца недели. По ее словам, в ближайшие два дня в столице будут морозными.
«Погоду будет определять область высокого атмосферного давления. Ближайшие двое суток будут облачными и морозными. То есть предстоящей ночью в Москве будет в пределах -10...-14 °С, днём около 0 °С. Прогнозы мы даём от -3 до +1 °С. В городе температура слабо положительная», — рассказала Позднякова в беседе с RT.
Однако уже с четверга температура воздуха начнет повышаться и станет облачно. К концу недели в ночное время ожидается 5-10 °С ниже нуля, а днем — от -3...+2 °С, что является климатической нормой для конца февраля.
Также, по словам синоптика, осадков в конце последнего зимнего месяца не ожидается, он завершится ясной и солнечной погодой.
В конце Масленичной недели все же выпадет небольшой снег, днём ожидается около 0 °С.
При этом первые дни весны не станут солнечными, однако будут теплыми, заключила Позднякова.
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