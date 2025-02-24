Москвичам рассказали о погоде в начале марта

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С 26 февраля днем в Москве и Подмосковье будет сохраняться плюсовая температура. Однако в первой декаде марта сильного тепла ожидать не стоит. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Днем температура уже со среды, 26 февраля, будет достигать нулевых отметок, а в четверг, 27 февраля, местами перейдет и на плюс — до 1–3 градусов. В начале марта днем также ожидаются плюсовые температуры», — рассказал Ильин в беседе с «Вечерней Москвой».
По его словам, в начале марта в Москве и Подмосковье выпадет мокрый снег, который, скорее всего, не будет последним.
Синоптик отметил, что явного потепления до 20 марта ждать не стоит.
Тем временем всю текущую неделю в Кузбассе ожидается переменчивая погода.
По данным «Сiбдепо», в ночное время температура будет опускаться до 28 градусов ниже нуля. При этом в дневное время воздух будет прогреваться до шести градусов тепла.
«Так, во вторник, среду и четверг, 27 февраля, по ночам будет от -8…-18 до -28 градусов Цельсия. Зато днём температура воздуха будет стремительно повышаться и подниматься ближе к нулевым отметкам, а то и превышать их», — говорится в сообщении.
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Элина Позднякова