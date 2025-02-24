«Роскошно»: Синоптик рассказал о погоде на ближайшие дни в Москве и области

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Наступила заключительная неделя зимы. На улицах Москвы и области царствует солнце. Означает ли это то, что весна на пороге?
Руководитель прогностического центра Метео Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что солнце будет баловать москвичей до конца недели, однако в четверг и пятницу может быть облачно.
По его словам, погода будет роскошной, однако с весенним приходом торопиться не приходится.
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«Морозы задержатся еще дня на 3−4, ночные температуры в Москве около -10 градусов. Дневная температура будет намного благоприятнее: от -1 до -3 градусов. Может быть, кое-где даже выше нуля градусов будет», — сказал синоптик.
По его словам, погода будет роскошной, однако с весенним приходом торопиться не приходится.
«Есть перспектива на то, что тепло с севера спустится на юг, и мы немножко погреемся, но все-таки я бы не стал торопиться», — заключил Шувалов.
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Анастасия Панченко