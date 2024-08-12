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Атлетов с Олимпиады встретят в Южной Корее с собакой для поиска клопов

12 августа 2024, 20:51
Фото: iStock/simonmayer

Фото: iStock/simonmayer

Погранслужбы Южной Кореи подготовили собаку-ищейку для выявления постельных клопов у членов сборной страны и болельщиков в международном аэропорту после возвращения с парижских Олимпийских игр. Об этом сообщает издание Sky.
Отмечается, что выявлять насекомых будет специально обученный бигль по кличке Чек. Меры по обследованию прилетающих из Парижа граждан были введены в связи с тем, что в прошлом году во французской столице произошла вспышка активности этих насекомых.

Также подчеркивается, что прибывающие из Парижа в Южную Корею рейсы будет будут дезинфицироваться раз в неделю, вместо ежемесячной процедуры. А карантинная служба аэропорта будет готова действовать в случае обнаружения паразитов в самолёте ил в здании авиагавани.



Усиленная служба специалистов и собаки Чек будет осуществляться до 8 сентября.

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