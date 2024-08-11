В РПЦ назвали постер закрытия Олимпиады «иконой дьявола»

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Заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале назвал «иконой дьявола» официальный постер закрытия Олимпиады в Париже, представленный на сайте Олимпийских игр.
Уточняется, что на постере черного цвета изображена падающая на земной шар светящаяся мужская фигура. Архиепископ Савва процитировал описание падения с небес сатаны в ветхозаветной книге пророка Исайи.
Ранее сообщалось, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала крах цивилизации и христианской культуры в Западной Европе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
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Ранее сообщалось, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала крах цивилизации и христианской культуры в Западной Европе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.
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Екатерина Коршунова