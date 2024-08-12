В Париже официально закрылись Олимпийские игры

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил о закрытии 33-х летних Олимпийских игр в Пекине, передает РИА Новости.
Олимпийский флаг был торжественно спущен под олимпийский гимн и передан мэру Лос-Анджелеса Карен Басс, который будет принимать Игры 2028 года. Также был потушен олимпийский огонь.
Российских спортсменов на церемонии закрытия не было: 15 спортсменов были допущены Международным олимпийским комитетом к соревнованиям, но покинули Париж после выступления. Последним оставался гребец Захар Петров, который также покинул Олимпийскую деревню.
Церемония закрытия началась в 22:00 по московскому времени на стадионе «Стад де Франс».
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Российских спортсменов на церемонии закрытия не было: 15 спортсменов были допущены Международным олимпийским комитетом к соревнованиям, но покинули Париж после выступления. Последним оставался гребец Захар Петров, который также покинул Олимпийскую деревню.
Церемония закрытия началась в 22:00 по московскому времени на стадионе «Стад де Франс».
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Александр Климов