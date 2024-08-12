Нагорный: Россия конкурировала бы за тройку на ОИ-2024 в Париже

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный прокомментировал Олимпийские игры в Париже.
Он признался, что смотрел лишь соревнования по спортивной гимнастике в рамках Олимпиады, и выразил радость за тех спортсменов, которые получили медали. При этом он с сожалением отметил неучастие России в Играх, предположив, что будь российские спортсмены там, они бы составили достойную конкуренцию всем и боролись бы за первые места.
Обозреватель RT Елена Вайцеховская также подвела итоги XXXIII летних Олимпийских игр-2024 в Париже.
Ранее председатель комиссии Совфеда России по информполитике Алексей Пушков оценил церемонию закрытия Олимпийских игр-2024.
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«Мне тяжеловато было смотреть на гимнастику со стороны. Будь сборная России сейчас на Олимпиаде, мы бы конкурировали за тройку в командном, многоборье и в личных снарядах. Я уже за год до этого понимал, что нашей сборной не будет в Париже. Мы же видим, как нам относятся со стороны руководства МОК и FIG. Это очень странно», — поделился в беседе с Metararings.ru Нагорный.
Обозреватель RT Елена Вайцеховская также подвела итоги XXXIII летних Олимпийских игр-2024 в Париже.
«Олимпийская сборная Китая — как футбольное «Динамо»: был шанс одержать совершенно историческую победу — на нейтральном поле выиграть зачёт по золотым медалям у США. Теперь, боюсь, поезд ушёл на десятилетия. Следующие Игры должны будут стать однозначно американскими. Даже если Симона Байлз уйдёт на покой», — отметила Вайцеховская.
Ранее председатель комиссии Совфеда России по информполитике Алексей Пушков оценил церемонию закрытия Олимпийских игр-2024.
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Мелисса Тимофеева