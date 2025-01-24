«Атмосфера опухает»: Ученый рассказал, к чему могут привести вспышки на Солнце

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На Солнце зафиксировали редкое явление — выброс плазмы чёрного цвета. Темные, вибрирующие движения на мировом светиле длились около трёх часов. Специалисты говорят, что у Солнца сейчас активная фаза, и подобных выбросов будет еще много.
Ведущий научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с «Радио 1» рассказал, что как только выбросы на Солнце достигнут Земли, начнутся различные явления.
По его словам, из-за вспышек на Солнце могут нарушиться работа линий электропередач в целом.
Он добавил, что все гипотезы относительно происходящих на Солнце явлений являются противоречивыми и малоосновательными, и гарантировать себе безопасность от природных явлений пока не представляется возможным.
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«Начнутся проблемы со спутниками, связь с ними может быть не совсем надежной. Они могут выходить из строя из-за магнитных бурь или когда мощный всплеск достиг Земли и атмосфера слегка опухает. То есть на тех высотах, где уже летают спутники, она становится более плотной. Тогда спутники могут затормозиться и разрушиться. Такое уже было в прошлом году со спутниками Маска», — поделился эксперт.
По его словам, из-за вспышек на Солнце могут нарушиться работа линий электропередач в целом.
«Наиболее известный случай был 10 лет назад. Тогда пол-Канады было вырублено в результате магнитной бури. То есть здесь очень важно подготовиться», — отметил ученый.
Он добавил, что все гипотезы относительно происходящих на Солнце явлений являются противоречивыми и малоосновательными, и гарантировать себе безопасность от природных явлений пока не представляется возможным.
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Анастасия Панченко