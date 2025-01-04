На Солнце произошла вторая за день вспышка высочайшего класса

Фото: iStock/ remotevfx
Ученые дважды за 4 декабря зафиксировали вспышку самого высокого класса Х на Солнце, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на Институт прикладной геофизики (ИПГ).
«4 января в 01:41 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3947 (N11E59) зарегистрирована вспышка Х1.1 продолжительностью 24 минуты», — обратили внимание в Институте прикладной геофизики.
Это была вторая мощнейшая вспышка, которая произошла с начала января 2025 года. Ранее стало известно, что 3 января учёные зарегистрировали вспышку Х1.2.
Также в субботу было ещё пять вспышек класса М — M7.6, M1.5, M5.8, M1.9, M2.3.
В январе учёные передавали, что уровень мощности магнитной бури на Земле увеличился с «сильного» до «очень сильного». Исходя из данных мониторинга космической погоды, степень возмущенности магнитного поля планеты сейчас поднялась до уровня G4 — «очень сильно» по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».
Читайте также:
Синоптик Леус призвал россиян не бояться очередной магнитной бури
Синоптик Леус: Мощная вспышка на Солнце вызовет магнитную бурю 25 декабря
На Солнце произошли две сильные вспышки класса X
Ольга Енгалычева