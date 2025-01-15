Шесть в ряд: большой парад планет 2025, где и как наблюдать, влияние на знаки зодиака

Фото: iStock/ AlexLMX
Зимой 2025 года жители Земли смогут стать свидетелями редкого астрономического события — парада планет. Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн выстроятся вдоль воображаемой линии. Единственной планетой, которую не удастся увидеть в этот день, станет Меркурий. Что такое парад планет, когда и как его лучше наблюдать расскажет «Радио 1».
Парад планет: что это такое
Планетарный парад — это астрономическое событие, при котором несколько планет нашей Солнечной системы располагаются по одну сторону от Солнца и выстраиваются в небе в относительно прямую линию. В зависимости от числа участвующих небесных тел различают несколько типов парадов: мини-парады (3 планеты), малые (4 планеты), большие (5-6 планет) и великие (7 планет).
Парад планет в январе 2025: когда и где его можно будет увидеть
В январе 2025 года нас ожидает большой парад планет, в котором примут участие шесть космических «танцоров»: Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и кольцевой Сатурн. Лучшие ночи для наблюдения этого небесного зрелища будут с 21 по 25 января, хотя увидеть планеты, выстроившиеся в одном секторе неба, можно будет и в близкие к этим датам дни.
Стало известно, что может спасти Землю от астероидов
Где искать планеты на небе
- Марс будет виден на востоке в созвездии Близнецов, выделяясь своим характерным красноватым оттенком;
- Яркий Юпитер расположится в созвездии Тельца, окруженный звездами Плеяд, Гиад и оранжевым Альдебараном;
- Уран будет находиться в созвездии Овна, но для его наблюдения потребуется бинокль или телескоп;
- Венера, Сатурн и Нептун займут свои позиции в западной части неба, в созвездиях Водолея и Рыб.
Фото: iStock/ frentusha
Как наблюдать январский парад планет
Чтобы насладиться зрелищем парада планет, не обязательно иметь специальные астрономические инструменты — большинство участников этого события можно увидеть невооруженным глазом. Тем не менее, если вы хотите рассмотреть менее яркие Уран и Нептун, стоит взять с собой бинокль или любительский телескоп. Лучшие условия для наблюдения будут вдали от городских огней и в ясную погоду.
Влияние парада планет на знаки зодиака
Астрологи полагают, что парады планет могут оказывать значительное влияние на различные аспекты жизни людей в зависимости от их знака зодиака.
Для Овнов, Львов и Стрельцов это время может принести прилив энергии и стремление к действиям. Однако важно помнить о необходимости осторожности, чтобы избежать травм.
Тельцам, Девам и Козерогам стоит быть внимательнее к своим финансам и избегать рискованных сделок. Зато в личной жизни их ожидают приятные сюрпризы.
Близнецы, Весы и Водолеи могут добиться успехов в учебе и общении, но им следует остерегаться поспешных решений в профессиональной сфере.
Раки, Скорпионы и Рыбы могут столкнуться с эмоциональными всплесками и обострением семейных конфликтов, но также их ждут творческие достижения.
Читайте также:
На Земле началась сильная магнитная буря
Учёный Нароенков прокомментировал вход метеороида в атмосферу Земли
Врач Черемушкин развеял миф о связи вспышек на Солнце и возникновением онкологии
Анастасия Хохлова