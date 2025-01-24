«Покрылось чёрным»: Ученый объяснил мощную тёмную вспышку на Солнце

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На Солнце зафиксировали редкое явление — выброс плазмы чёрного цвета, который длился около трёх часов. По данным учёных, вспышка сопровождалась выбросом холодного протуберанца с большим количеством нейтрального водорода. Вещество постепенно разрушалось, но на протяжении трёх часов в солнечной короне наблюдалось чёрное облако плазмы.
Ведущий научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с «Радио 1» рассказал подробнее о черной плазме.
Он подчеркнул, что это явление, действительно, очень редкое.
По его словам, последние три мощных выброса могут достичь земли и начнутся какие-то явления.
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«Плазма, которая исходит от Солнца, это ядра водорода. То есть это уже ионизированный водород, но встречаются и неионизированные — нейтральные атомы, которые поглощают солнечные фотоны. И солнце покрывается черным облаком, сквозь которое приходится светить. Это как тучи, которое небо закрывают», — объяснил эксперт.
Он подчеркнул, что это явление, действительно, очень редкое.
«Солнце частично покрывается чем-то чёрным, потому что не пропускает видимые фотоны. Это нам не грозит. Солнце сейчас в такой высокой фазе активности, периодически бывают выбросы плазмы и начинаются всякие явления — например, буря», — сказал ученый.
По его словам, последние три мощных выброса могут достичь земли и начнутся какие-то явления.
«Не всегда удаётся точно и надёжно предсказать последствия этих выбросов. Но лучше всегда быть готовым, чтобы их правильно встретить — морально не пугаться», — посоветовал Эйсмонт.
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Анастасия Бондарева