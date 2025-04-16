«Атмосферный фронт»: Синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни

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Погода в Москве и области радует горожан солнцем и теплом. Кажется, что наступила не весна, а настоящее лето. Но долго ли продержится такой зной, и стоит ли опасаться чего-то зимнего?
Начальник ситуационного центра «Росгидромета» Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что до Пасхи включительно температура воздуха в Москве и области будет почти июньская.
По его словам, дальше температура по области будет достигать +22 градусов, а где-то и +25, а ночью до +12 градусов.
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«Температура будет на 5−7 градусов выше нормы и в Москве, и в Подмосковье, и в ближайших субъектах. Везде температуры будут зашкаливать, если по меркам апреля. Единственное, 17 апреля пройдет атмосферный фронт с небольшими осадками», — сказал синоптик.
По его словам, дальше температура по области будет достигать +22 градусов, а где-то и +25, а ночью до +12 градусов.
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Анастасия Панченко