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Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей на Пасху

Синоптик Позднякова: на Пасху будет до +19 градусов
Фото: iStock/Eugene Nekrasov

Фото: iStock/Eugene Nekrasov

По календарю — апрель, но природа пока не торопится радовать москвичей и жителей области теплом и солнцем.
Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что погода капризна, однако выпавшие осадки пойдут на благо столичному региону.

«В марте у нас не было такого весеннего половодья, так что сейчас погода компенсировала мартовский дефицит осадков. Но в апреле бывало и большее количество снега. В 2013 году высота снежного покрова на эти числа составляла 40−45 сантиметров. Тогда снег быстро растаял, и мы рассчитываем, что пейзаж из белого превратится в настоящий весенний примерно после 15 апреля», — сказала синоптик.

По ее словам, в предстоящие выходные в Москве и области существенных осадков не ожидается, ночи еще будут морозными, но днем температура установится положительная.

«Солнце будет прогревать землю и воздух. В воскресенье температура обещает быть +5, +7, а потом все выше и выше. Не исключено, что на Пасху температура достигнет +19 градусов», — поделилась прогнозом Позднякова.

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«Реестр женатиков на Госуслугах»: Психолог прокомментировала инициативу, одобренную Милоновым
Психолог Винокурова: реестр женатых в Госуслугах поможет избежать мошенничества
09 апреля 2025, 12:23

Фото: iStock/kris_sirk

В России предложили создать реестр состоящих в браке граждан. Данную инициативу, исходящую от одного из общественных движений, поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов. Новый реестр позволит тем, кто ищет себе спутника или спутницу, не столкнуться с обманом при знакомстве. Согласно предложенной инициативе, проверить семейное положение гражданина можно будет через госуслуги.
Психолог Юлия Винокурова в беседе с «Радио 1» заявила, что в настоящее время в информационном пространстве много мошенничества, и инициатива каким-то образом поможет не обмануться при знакомстве.

«Некоторые люди, как минимум, оказываются не теми, за кого себя выдают: по уровню ценностей, по фотографиям. Дополнительная легализация и проверка, наверное, будет вызывать больше доверия»,— прокомментировала эксперт.

По ее словам, любые отношения людей развиваются через некую форму близости, где от далекого переходят к более глубокому контакту, потому сайты с большим количеством информации будут пугать граждан.

«Измена — очень широкое понятие. Это очень неприятная, даже трагическая ситуация. Однако, стоит помнить, что, измена может быть фактором семьи, где не очень хорошо обоим, но они почему-то не разводятся. Также есть вариант, что оба партнера знают про измены, но их все устраивает, они договариваются», — рассказала психолог.

Она добавила, что у инициативы будет множество сторонников и противников, а также будут поступать жалобы, потому что система не может работать безоговорочно.

«Часть людей с определенным типом личности убеждены, что правила решают все, и это гарантия безопасности. Также будет много жалоб, когда в реестре, действительно, успел поменяться статус, а человек в другом семейном положении. В общем, общество разделится на несколько лагерей», — заключила Винокурова.

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Россиянки сократили время нахождения в декрете до минимума за 13 лет
09 апреля 2025, 11:17

Фото: iStock/Miljan Živković

По итогам 2024 года средняя продолжительность декретного отпуска для женщин в России составила 24,9 месяца, что является минимальным показателем с 2011 года. Согласно данным Росстата, в 2022 году женщины проводили в декрете значительно больше времени — 28,5 месяца.
Анализ, проведенный РИА Новости на основе комплексного наблюдения условий жизни россиян, показывает, что 75,9% женщин вернулись на прежние рабочие места после отпуска, в то время как 24,1% решили сменить место работы, чаще всего из-за необходимости другого графика. Примечательно, что в прошлом году не зафиксировано случаев смены работы по инициативе работодателя.

Исследование охватило 60 тысяч домохозяйств и проводится раз в два года, что позволяет отслеживать изменения в условиях жизни населения во всех регионах России.

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#рабочие места
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Диетолог рассказал, что влияет на вес тела и как уменьшить объемы
Диетолог Пристанский: на вес влияет задержка жидкости и скопление каловых масс
09 апреля 2025, 11:14

Фото: iStock/GeorgeRudy

В погоне за «телом мечты» люди зачастую прибегают к жестким диетам и спортивному режиму.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что главные составляющие «телостроительства» — питание и тренировки.

«Тренировок может быть 3−4 раза в неделю по часу-полтора. Основа работы — это кухня. То есть человеку нужен определенный план питания, калорийность, конкретные продукты, употребляя которые он уже наращивает то, что он пытается создать в спортзале», — объяснил эксперт.

По его словам, в теле человека проходит очень большое количество процессов: задержка и сливание жидкости, скопление и утечка каловых масс и так далее, что влияет на вес и состояние.

«В один день вы можете проснуться и будете 76 килограмм, а к концу недели почему-то 80, но визуально вы не сильно изменились. Самый оптимальный вариант измерения собственных пропорций — зеркало», — сказал диетолог.

Он добавил, что для поддержания здоровья не стоит страдать от каких-то недостатков, необходимо просто делать осознанный выбор в пользу своего организма.

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#спорт
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Директор Паши Техника сообщил, что тело рэпера прибыло в Москву
09 апреля 2025, 07:46

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)

Тело российского рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) было доставлено из Таиланда в Москву. Об этом сообщил директор музыканта Марк Яровный в своем Telegram-канале.
По его словам, в настоящее время тело исполнителя едет в один из моргов столицы. Яровный отметил, что уже сегодня может стать известным время и место прощания с Пашей Техником.

Ранее в СМИ появилась информация, что прощание может состояться в храме Петра и Павла в Лефортово, однако в самой церкви агентству РИА Новости подтвердили, что на ближайшие дни записей на отпевание пока нет.

Напомним, что 40-летний рэпер был госпитализирован на Пхукете в конце марта с сильным отравлением и находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая сообщила о его смерти 4 апреля.

Паша Техник стал известен как один из основателей группы Kunteynir и оставил заметный след в российской музыкальной индустрии.

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#похороны
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В российских регионах может измениться система расчета оплаты за вывоз мусора
«Известия»: размер платы за вывоз мусора в России могут связать с площадью квартиры
09 апреля 2025, 07:02

Фото: iStock/Oleksandr Hrytsiv

В регионах России могут ввести новую систему расчёта оплаты за вывоз мусора, привязав её к площади жилья. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на обсуждения в правительстве и позиции региональных властей.
Сейчас субъекты РФ самостоятельно выбирают метод расчёта: в Москве, Санкт-Петербурге и 13 других регионах учитывают метраж квартиры, а в Магаданской области, например, плату определяют по числу зарегистрированных жильцов.

Местные власти Магадана считают, что отходы производят люди, а не квадратные метры, тогда как в Калужской области называют подход с учётом площади справедливым.

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Проблема возникает касательно владельцев второго жилья, которые не прописаны в нём и часто сдают квартиры в аренду, избегая оплаты услуг.

«Местным властям дали поручение: оценить, насколько рационально перейти на новую систему оплаты вывоз мусора», — передает газета «Известия».
Правительство рекомендовало регионам все же рассмотреть переход на систему, зависящую от метража, и отчитаться о результатах до 29 апреля. Окончательное решение останется за местными властями, подчеркнули в Минприроды.

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