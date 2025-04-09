Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей на Пасху

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По календарю — апрель, но природа пока не торопится радовать москвичей и жителей области теплом и солнцем.
Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что погода капризна, однако выпавшие осадки пойдут на благо столичному региону.
По ее словам, в предстоящие выходные в Москве и области существенных осадков не ожидается, ночи еще будут морозными, но днем температура установится положительная.
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«В марте у нас не было такого весеннего половодья, так что сейчас погода компенсировала мартовский дефицит осадков. Но в апреле бывало и большее количество снега. В 2013 году высота снежного покрова на эти числа составляла 40−45 сантиметров. Тогда снег быстро растаял, и мы рассчитываем, что пейзаж из белого превратится в настоящий весенний примерно после 15 апреля», — сказала синоптик.
По ее словам, в предстоящие выходные в Москве и области существенных осадков не ожидается, ночи еще будут морозными, но днем температура установится положительная.
«Солнце будет прогревать землю и воздух. В воскресенье температура обещает быть +5, +7, а потом все выше и выше. Не исключено, что на Пасху температура достигнет +19 градусов», — поделилась прогнозом Позднякова.
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Анастасия Панченко