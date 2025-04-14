Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на ближайшей неделе

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Начало апреля не сильно радовало погодой москвичей и жителей области, однако сейчас ситуация улучшается.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что официальный прогноз гидрометцентра дает на четверг пятницу +20, +25 градусов.
По его словам, сильных осадков больше не будет, а впереди — почти позднемайская погода.
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«Теплую одежду можно убирать. +20, +22 градуса будет ощущаться как раз со среды. Уже сегодня ожидается около +15 днем, завтра примерно +17, +18, а там уже выше и выше. Что касается солнца, осадков и всего прочего, то солнце будет в избытке», — сказал синоптик.
По его словам, сильных осадков больше не будет, а впереди — почти позднемайская погода.
«Похолодания планируется примерно на последнюю пятидневку апреля, но я не думаю, что она будет столь яростной и лютой, как это было со снегопадами и хорошими морозами прошедшей недели», — сообщил Шувалов.
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Анастасия Панченко