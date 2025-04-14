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Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на ближайшей неделе

Синоптик Шувалов: в Москве будет почти позднемайская погода
Фото: iStock/yulenochekk

Фото: iStock/yulenochekk

Начало апреля не сильно радовало погодой москвичей и жителей области, однако сейчас ситуация улучшается.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что официальный прогноз гидрометцентра дает на четверг пятницу +20, +25 градусов.

«Теплую одежду можно убирать. +20, +22 градуса будет ощущаться как раз со среды. Уже сегодня ожидается около +15 днем, завтра примерно +17, +18, а там уже выше и выше. Что касается солнца, осадков и всего прочего, то солнце будет в избытке», — сказал синоптик.

По его словам, сильных осадков больше не будет, а впереди — почти позднемайская погода.

«Похолодания планируется примерно на последнюю пятидневку апреля, но я не думаю, что она будет столь яростной и лютой, как это было со снегопадами и хорошими морозами прошедшей недели», — сообщил Шувалов.

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Схождение Благодатного огня 2025 в Иерусалиме: дата, суть и значение для верующих
14 апреля 2025, 13:46

Храм Гроба Господня (Фото: РИА Новости/Вячеслав Татарковский)

Схождение Благодатного огня — событие, которое с особым трепетом ждут верующие перед главным праздником Пасхи. Про благодатный огонь и церемонию сошествия расскажет «Радио 1».

Когда схождение Благодатного огня в Иерусалиме в 2025 году

Каждый год в Страстную субботу христиане по всему миру ждут схождения Благодатного огня. В 2025-ом году это произойдет 19 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Считается, что он находится на том самом месте, где был погребен и воскрес Иисус Христос. Храм построил римский император Константин I.


Что такое Благодатный огонь

Благодатный огонь для верующих является символом воскрешения Христа. Сейчас церемония, на которую съезжаются люди со всего мира, призвана объединять людей — не важно, на каком языке они говорят, важно единство веры.

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Как появилось чудо Пасхи

Считается, что первым свидетелем этого явления был апостол Петр. Он узнал о Воскрешении Христа и отправился к месту, где его погребли. Там он увидел яркий свет, который освещал гробницу. Впервые письменное упоминание о схождении Благодатного огня датируется IV веком. Уже тогда паломники говорили о чуде света, который не сходит с неба, а рождается в самой гробнице Иисуса Христа. Но особенно активно источники упоминают явление с IX века — именно тогда оно стало восприниматься как ежегодное, повторяющееся и неизменное.

Суть схождения Благодатного огня

Для христиан огонь является символом надежды на будущее. Согласно приметам и поверьям, что если люди не дождутся огня в назначенный день, то на Земле наступит страшный суд. Такие дни уже были в 1101, 1579 и 1923 годах.

(Фото: РИА Новости/Фонд Андрея Первозванного)

Как выглядит церемония

С самого начала крестный ход три раза обойдет вокруг храма, после внутрь алтаря войдут Иерусалимский патриарх и Армянский архимандрит. Перед этим они разоблачаются, чтобы все увидели, что у них нет никаких средств для разведения огня. Затем двери закрываются и все люди вокруг молятся. При этом никто не знает за сколько огонь сойдет к людям. После чуда Иерусалимский патриарх зажигает от него лампаду и 33 свечи, которые символизируют годы жизни Христа. Огонь выносят к верующим из Кувуклии. Некоторые очевидцы говорят, что в первые секунды огонь не обжигает.

Почему Благодатный огонь не обжигает

Верующие считают, что в первые 33 минуты (символически — по числу лет земной жизни Христа) Благодатный огонь не обладает обычными физическими свойствами огня — он не обжигает кожу, не воспламеняет одежду, не причиняет боли. Люди подносят его к лицу, умываются им, проводят по бороде, волосам. Некоторые описывают это как «божественное сияние», как «живой свет», а не огонь в привычном понимании. Церковное объяснение гласит: это чудо, подтверждение Божественного присутствия, символ нерукотворного света Воскресения. Не обжигающий огонь — знак милости и любви Божией, нисходящей к людям.

(Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Когда Благодатный огонь будет в России в 2025 году

Каждый год огонь доставляют в разные страны. В этом году он будет привезен специальным рейсом к вечерней службе 19 апреля в храм Христа Спасителя. Организацией доставки с 2003 года занимается Фонд Андрея Первозванного. После представители епархий доставят огонь в различные города страны, в том числе в Архангельск, Владимир, Санкт-Петербург, Иркутск, Казань, Новосибирск, Омск, Петропавловск-Камчатский, Улан-Удэ, Челябинск и другие. В Москве Благодатный огонь можно будет получить в 15 храмах.

Что можно и нельзя делать

  • В этот день нельзя ссориться. Принято забывать старые обиды и прощать тех, с кем в ссоре.
  • Нельзя быть скупым.
  • Запрещено есть мясо и пить алкоголь.
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#приметы
#традиции
#православие
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«Прямо в сердце Ваши слова»: переживающая за мужа в коме Симоньян поблагодарила за поддержку
Маргарита Симоньян поблагодарила за поддержку в связи с комой мужа
14 апреля 2025, 13:34

Маргарита Симоньян (фото: Telegram @margaritasimonyan)

Маргарита Симоньян сейчас переживает тяжёлый период – уже несколько месяцев её муж Тигран Кеосаян находится в коме. Поддержка близких и подписчиков очень помогают журналистке.
В своём Telegram-канале главред RT поделилась вдохновляющей историей одной из подписчиц. Симоньян ответила ей: «Прямо в сердце мне Ваши слова».

Супруга Кеосаяна поделилась комментарием подписчицы, которая рассказала о своей бабушке, которая тоже находилась в коме, но смогла выкарабкаться. Этим рассказом подписчица решила подбодрить Симоньян и вселить ей веру в лучшее.

«Маргарита! Поверьте, человек – это боевая машина… Моя бабушка в возрасте 75 лет в 80-х годах лежала в коме 3 месяца. Мама, главный врач и вообще врачебная семья с бабулей попрощались… Но! Сама вдруг проснулась и прекрасно прожила ещё 10 лет. Вообще никаких изменений не было. Сказала: „Меня туда не берут!“ Я сама всё видела своими глазами! Сил Вам! Всё будет лучше, чем вы думаете!», – поделилась поклонница.
Симоньян очень тронула эта история, которая, по её словам, оставила след в душе.

Напомним, что Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть в конце декабря 2024 года. С тех пор он находится в коме. О проблемах с сердцем у телеведущего известно давно – в 2008 и 2010 годах он перенёс два инфаркта.

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Психолог назвала два пункта, которые помогут построить здоровые отношения
Психолог Сальникова: в здоровых отношения нужно принимать конфликты
14 апреля 2025, 13:06

Фото: iStock/David-Prado

Кажется, что в современном мире построить здоровые гармоничные отношения все тяжелее и тяжелее: у каждого человека свои принципы и удобства, от которых он не хочет отказываться.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что формулы здоровых отношений не существует.

«Если вам без отношений хорошо, но с отношениями еще лучше — это и есть приближенная формула», — прокомментировала она.

Психолог дала несколько советов, которые помогут построить здоровые отношения.

  1. Принять, что конфликты — это нормальная часть отношений. Как только вы избавитесь от этого искаженного видения реальности, вам будет легче жить развивать дальнейшее.
  2. Принять, что отношения приносят не только счастье. Многие думают, что если они приносят несчастье, значит, надо уходить. Но постоянное счастье в отношениях невозможно априори. Здесь важно и в горе, и в радости быть рядом.

По мнению психолога, если соблюдать эти две установки, что можно вместе в партнером двигаться дальше, а «не расходиться при каждом неверном шаге».

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#люди
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Россияне могут вернуть до 19,5 тыс. рублей налогового вычета за занятия спортом
14 апреля 2025, 12:09

Фото: istockphoto/dusanpetkovic

В 2025 году из расходов на занятия физкультурой, спортом и фитнесом можно вернуть при помощи налогового вычета до 19,5 тысячи рублей. Ранее эта сумма составляла 15,6 тысячи рублей.
Об этом рассказал телеграм-канал Объясняем.рф, разместив пост, в котором содержится пошаговая инструкция, как оформить налоговый вычет за занятия спортом. Деньги возвращаются только тем, кто платит налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Уточняется, что максимальная сумма, с которой можно вернуть налог, в 2025 году составляет 150 тысяч рублей. Ранее эта цифра равнялась 120 тысячам рублей.

По словам главы министерства спорта РФ Михаила Дегтярёва, на сегодняшний день спорт охватывает около 80 миллионов граждан страны, а цель — к 2030 году довести эту цифру до 100 миллионов. Государство в форме налоговой льготы возвращает этим людям около 1,5 миллиарда рублей ежегодно, добавил министр.

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#государство
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Психолог объяснила, из-за чего люди попадают в нездоровые отношения и как это исправить
Психолог Сальникова: расстройства психики мешают строить здоровые отношения
14 апреля 2025, 11:29

Фото: iStock/Siarhei Khaletski

В современное мире все чаще встречаешь истории, в которых отношения приносят страдания. Обычно это связано с абьюзом, токсичностью и созависимостью в паре. Но почему жертвы снова и снова выбирают жестоких партнеров, невзирая на всю боль и неприятные ощущения?
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» объяснила, почему многие люди сознательно выбирают эмоциональные качели в отношениях.

«Все эмоциональные всплески характерны для людей с симптомами психопатических расстройств: нарциссизм, абьюзивность. Это не диагнозы, но симптомы, указывающие на изменения психики. Либо потребность в эмоциях возникает из-за неумения справляться со своим отношением к обстоятельствам, которые происходят, неумение контролировать свои чувства и проявлять гибкость», — сказала эксперт.

По ее словам, неумение подстраиваться под другого — ложные карты, мешающие построить здоровые отношения, в которых люди счастливы больше, чем несчастливы.

«Здоровые отношения — очень спорный вопрос, в современном мире это, прежде всего, когда оба партнера получают удовольствия больше, чем расстройства. Какой-то формулы здоровых отношений, что все должно быть спокойно, что мужчина должен дарить цветы, нет», — заявила Сальникова.

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