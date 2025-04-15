Синоптик рассказала о погоде в Москве на неделю

Законопроект о запрете для кредиторов уступать права по договору займа третьим лицам, в том числе третьим лицам, — это лечение симптомов, а не болезни. Об этом заявил научный сотрудник Института стран СНГ, экономист Александр Дудчак. По его мнению, у банков мало средств борьбы с должниками, потому они вынуждены обращаться к коллекторам, «которые порой ведут себя как полицаи во время войны».