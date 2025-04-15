Синоптик рассказала о погоде в Москве на неделю

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В Москве всю неделю будет отмечаться постепенный рост температуры воздуха, к субботе столбики термометров по региону покажут от +19 до +24 градусов. Об этом сообщила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, сильный ветер во вторник немного сдержит потепление.
«Это немножко сдержит рост температуры в последующие дни. В среду минимальная температура в Москве уже +7…+9 градусов, дневная температура — +17…+19 градусов и +14…+19 градусов по региону», — поделилась метеоролог в разговоре с «Известиями».Позднякова также отметила, что всю неделю погода будет выше климатической нормы. В беседе с RT метеоролог добавила, что конец рабочей недели и вовсе будет по-майски теплым. К Пасхе, подчеркнула, весь снег точно успеет растаять.
«Ночи будут по-майски теплыми, минимальная температура составит +7...+10 °С. А дневная температура приблизится и даже, может быть, превысит отметку в +20 °С. То есть температура воздуха будет на 6 °С выше нормы. Поэтому к Пасхе снег точно растает», — рассказала она.Читайте также:
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