АТОР: аэропорт Геленджика обслужит 200 тыс. туристов до конца года
Аэропорт Геленджика после возобновления работы обслужит порядка 200 тысяч туристов до конца текущего года. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Сергей Ромашкин.
Он рассказал, что Геленджик и без аэропорта ожидает порядка двух миллионов туристов.
«Теперь регион может уверенно рассчитывать на 10% добавку. Перелеты и даже первые рейсы загрузятся на 100 процентов, я в этом абсолютно убежден», — рассказал Ромашкин в беседе с «Постньюс».
При этом эксперт отметил, что из-за возобновления работы аэропорта дополнительный поток туристов хлынет не только в сам Геленджик, но и в Анапу и Туапсе.
По словам Ромашкина, в среднем тур с перелетом обойдется в 70 тысяч рублей.
Напомним, «Известия» со ссылкой на собственный источник, близкий к Минтрансу, сообщили, что Росавиация откроет аэропорт Геленджика. Полеты начнутся с 18 июля и будут проходить только в светлое время суток.