АТОР: аэропорт Геленджика обслужит 200 тыс. туристов до конца года

09 июля 2025, 23:03

Фото: iStock/Sitikka

Аэропорт Геленджика после возобновления работы обслужит порядка 200 тысяч туристов до конца текущего года. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Сергей Ромашкин.





Он рассказал, что Геленджик и без аэропорта ожидает порядка двух миллионов туристов.





«Теперь регион может уверенно рассчитывать на 10% добавку. Перелеты и даже первые рейсы загрузятся на 100 процентов, я в этом абсолютно убежден», — рассказал Ромашкин в беседе с «Постньюс».