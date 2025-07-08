Росавиация: в аэропорту Перми введены ограничения для обеспечения безопасности
В аэропорту Перми введенные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация.
«Аэропорт Пермь (Большое Савино; код ИКАО: USPP). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — передает представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.
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