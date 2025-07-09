Росавиация откроет аэропорт Геленджика с 18 июля
Аэропорт Геленджика откроется для полетов 18 июля, сообщает источник «Известий», близкий к Минтрансу.
Росавиация приняла решение о возобновлении работы аэропорта. Однако полеты будут выполняться только в светлое время суток. Ожидается, что первой авиакомпанией, которая начнет осуществлять рейсы в Геленджик, станет «Аэрофлот».
Ранее сообщалось о временных ограничениях в аэропорту Перми, введенных для обеспечения безопасности полетов. Также стала известна главная причина страхов российских туристов. А в аэропорту Внуково таможенники пресекли контрабанду золотой цепи весом 400 грамм и стоимостью 3 миллиона рублей.
Читайте также: