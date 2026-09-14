АТОР назвала самые востребованные направления для осенних поездок по России

14 сентября 2026, 16:01

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе рассказала, что осенью россияне чаще планируют короткие путешествия в соседние регионы. Спрос растет в период теплой и солнечной погоды, когда туристы предпочитают провести выходные за городом.