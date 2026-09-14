АТОР назвала самые востребованные направления для осенних поездок по России
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе рассказала, что осенью россияне чаще планируют короткие путешествия в соседние регионы. Спрос растет в период теплой и солнечной погоды, когда туристы предпочитают провести выходные за городом.
В беседе с Радио РБК Ломидзе отметила, что жители Москвы часто выбирают Подмосковье, Калужскую и Тверскую области. Для петербуржцев популярны Ленинградская и Новгородская области, а также Псков.
Часть туристов отправляется в северные регионы. Среди таких маршрутов — Ямал и Архангельская область. По словам главы АТОР, поклонники северной природы обычно бронируют поездки примерно на пять дней.
Для осеннего отдыха эксперт посоветовала рассмотреть термальные комплексы Тюмени и национальные парки Челябинской области. Эти направления привлекают природными ландшафтами и возможностью совместить прогулки с оздоровительным отдыхом.
Цены на путешествия по России в осенний сезон снизились в среднем на 10–15%, сообщила Ломидзе. На отдельных маршрутах скидки достигают 20%. В регионах Уральского федерального округа отдых обходится на 20–25% дешевле, чем летом.
По данным Onlinetours, за первые шесть месяцев 2026 года число бронирований внутренних поездок выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Россия вошла в тройку наиболее востребованных направлений сервиса, а ее доля в общем числе проданных туров увеличилась с 9% до 10%. Лидируют курорты Краснодарского края. В десятку популярных локаций вошли районы Санкт-Петербурга, Лоо, Ессентуки, Эсто-Садок и Калининград.
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