В Минтрансе оценили сроки запуска беспилотных аэротакси в России

14 сентября 2026, 14:30

Глава Минтранса Никитин: Аэротакси может появиться в России через два-три года

Фото: iStock/george tsartsianidis

Глава Минтранса Андрей Никитин допустил появление аэротакси в России в ближайшие два-три года. Более осторожный сценарий предусматривает запуск сервиса примерно через пять лет. Об этом сообщает ТАСС.