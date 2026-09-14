В Минтрансе оценили сроки запуска беспилотных аэротакси в России
Глава Минтранса Андрей Никитин допустил появление аэротакси в России в ближайшие два-три года. Более осторожный сценарий предусматривает запуск сервиса примерно через пять лет. Об этом сообщает ТАСС.
Перед выходом на рынок разработчики направят свои проекты в Росавиацию для сертификации. Специалисты проверят технику и оценят уровень ее безопасности для пассажиров. Первые образцы воздушного транспорта уже проходят испытания. Пока такие аппараты не могут уверенно работать при сложной погоде, поэтому им предстоит дополнительная доработка.
Аэротакси представляют собой компактные летательные аппараты, способные перевозить пассажиров по воздуху без пилота на борту. Их предполагается использовать прежде всего для быстрых поездок в крупных городах и пригородах, где наземное движение часто осложнено пробками. Если испытания и сертификация пройдут успешно, аэротакси смогут стать удобным дополнением к привычному общественному транспорту и сократить время поездок на отдельных маршрутах.
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