АТОР: почти половина россиян путешествует по стране на личных автомобилях

25 ноября 2025, 14:40

Фото: iStock/Phoenixns

На сегодняшний день около 50% туристов в России предпочитают путешествовать на своих машинах. Об этом сообщил вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин. Еще 30% выбирают поезда, а 20% — самолеты.





В беседе с «Татар-информ» Ромашкин отметил, что рост популярности автотуризма связан с высокой стоимостью авиа и железнодорожных билетов. Туристы стараются сократить расходы и предпочитают передвигаться на личном транспорте, что делает автомобильные поездки дешевле и более удобными.





«Автотуризм растет опережающими темпами, а доля поездок на поезде или самолетом снижается из-за стоимости», — отметил эксперт, подчеркнув экономический фактор, влияющий на выбор россиян.