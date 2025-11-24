С 1 декабря утильсбор не коснется ряда китайских иномарок

24 ноября 2025, 14:41

Фото: iStock/Fahroni

В официальный список автомобилей, освобождённых от утильсбора, включены Haval Jolion, Haval M6 и Belgee X70. Также льготы распространяются на Belgee X50 (2,6 млн руб.), Omoda C5 (2,65 млн руб.) и Haval F7 с передним приводом (3,18 млн руб.).