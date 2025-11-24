С 1 декабря утильсбор не коснется ряда китайских иномарок
В официальный список автомобилей, освобождённых от утильсбора, включены Haval Jolion, Haval M6 и Belgee X70. Также льготы распространяются на Belgee X50 (2,6 млн руб.), Omoda C5 (2,65 млн руб.) и Haval F7 с передним приводом (3,18 млн руб.).
Как сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня», для моделей с двигателями мощнее 150 л.с., таких как Geely Monjaro (4,86 млн руб.) и Changan Uni-S (2,97 млн руб.), утильсбор вырастет как для частных, так и для корпоративных покупателей. К тому же параллельный импорт будет включать Kia Sportage (4,23 млн руб.), Mazda CX-5 (4,39 млн руб.), Hyundai Tucson (4,17 млн руб.) и Skoda Karoq (4,49 млн руб.).
Гибриды и электромобили окажутся в зоне повышенного налога: с 1 декабря порог мощности для льготной ставки снижается с 160 до 80 л.с., а минимальный утильсбор составит от 667 тыс. руб., а у большинства моделей — от 1,3 млн руб. Например, кроссовер Lixiang L9 с мощностью 197 л.с. будет облагаться утильсбором 1,8 млн руб.
Отечественные марки продолжают набирать популярность: к концу ноября число объявлений от официальных дилеров выросло на 25%, а потребительский интерес за год увеличился на 47%. Среди самых востребованных моделей — Lada Granta (1,13 млн руб.), Lada Vesta (1,86 млн руб.), Solaris HC (2,83 млн руб.), Lada Niva Legend (1,2 млн руб.), Tenet T7 (2,75 млн руб.) и Tenet T4 (2,19 млн руб.).
