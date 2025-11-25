Российские автомобили могут начать массово ломаться из-за новых правил на АЗС
Решение о допустимом повышении содержания этилового спирта в бензине до 10% может привести к массовым поломкам автомобилей АвтоВАЗа, УАЗа и ГАЗа. Как отмечают эксперты, нынешние ГОСТы для популярных моделей — от «Патриота» до «Весты» и «Соболя» — допускают не более 5% спирта в топливе.
Как сообщает Telegram-канал Mash, закон об обнулении акциза на этанол уже принят, и производителям топлива официально разрешат повышать долю спирта. Для мирового рынка это привычная практика: в некоторых странах в бензин добавляют до 85% этанола. Такой состав делает топливо дешевле, повышает мощность двигателя и снижает количество вредных отложений. Но российские моторы к этому не адаптированы.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что организация направила обращение в Росстандарт с просьбой проверить готовность отечественных двигателей к новому топливу. Если испытания выявят проблемы, автопроизводителям придётся доработать моторы, обновить программное обеспечение и заново пройти сертификацию моделей.
Читайте также: