АТОР разъяснила слова о «воспитательной работе» с бизнесом Абхазии

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Слова вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна о «воспитании» абхазского бизнеса журналисты вырвали из контекста. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Уточняется, что опубликованные в средствах массовой информации высказывания являются некорректно интерпретированными цитатами. В пресс-службе АТОР отметили, что Абхазия занимает весомую долю в выездном сегменте российского туристического рынка.
Примечательно, что члены организации «неукоснительно выполняют» рекомендации МИД РФ и Минэкономразвития о приостановке реализации туров в Абхазию. Отмечается, что партнеры из Абхазии делают все необходимое в сложившейся трудной ситуации, чтобы отдых россиян проходил комфортно и безопасно.
Напомним, парламент Абхазии в начале текущего месяца отказался ратифицировать инвестсоглашения с Россией. Сторона оппозиции посчитала, что данное инвестсоглашение приведет к потере экономического суверенитета республики.
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Примечательно, что члены организации «неукоснительно выполняют» рекомендации МИД РФ и Минэкономразвития о приостановке реализации туров в Абхазию. Отмечается, что партнеры из Абхазии делают все необходимое в сложившейся трудной ситуации, чтобы отдых россиян проходил комфортно и безопасно.
Напомним, парламент Абхазии в начале текущего месяца отказался ратифицировать инвестсоглашения с Россией. Сторона оппозиции посчитала, что данное инвестсоглашение приведет к потере экономического суверенитета республики.
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Екатерина Коршунова