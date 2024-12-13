Депутат Бессараб: 31 декабря нужно сделать нерабочим праздничным днем

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Настало время сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем для всех россиян. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Ситуация такая, что ежегодные дискуссии происходят у нас с большим накалом по этой теме. Уверена, что нужно решать однозначно, чтобы 31 декабря уже делать для всех россиян нерабочим праздничным днём. Вместе с тем на период 2024 и 2025 годов вопрос решён. То есть с возможностью именно замены 31 декабря, либо когда этот день выпадает непосредственно на выходной день», — пояснила депутат в беседе с RT.Тем временем в России сохраняется другая проблема, связанная с трудовой сферой — дефицит рабочих специальностей. К примеру, как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на hh.ru, в Кузбассе самыми дефицитными специальностями стали токари, фрезеровщики и шлифовщики. На одно предложение работодателя приходятся лишь 0,5 резюме.
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