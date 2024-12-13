В АТОР рассказали об ограничении турпотока в Абхазию в рамках «воспитательной работы»

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С абхазским бизнесом идет воспитательная работа — лишение турпотока из России, который был основной статьей дохода республики. Об этом «Газете.Ru» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
Причиной ограничения турпотока Мурадян назвал отказ Абхазии ратифицировать инвестсоглашение с РФ.
По мнению Мурадяна, после выборов президента Абхазии и стабилизации положения в республике можно ожидать отмены запрета Минэкономразвития.
Напомним, парламент Абхазии в начале текущего месяца отказался ратифицировать инвестсоглашения с Россией. Сторона оппозиции посчитала, что данное инвестсоглашение приведет к потере экономического суверенитета республики.
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«В этом году вряд ли стоит ждать отмены запрета. Надо учесть, что никто не мешает туристам самостоятельно покупать билеты в Абхазию и проживание там», — пояснил вице-президент АТОР.
По мнению Мурадяна, после выборов президента Абхазии и стабилизации положения в республике можно ожидать отмены запрета Минэкономразвития.
Напомним, парламент Абхазии в начале текущего месяца отказался ратифицировать инвестсоглашения с Россией. Сторона оппозиции посчитала, что данное инвестсоглашение приведет к потере экономического суверенитета республики.
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Екатерина Коршунова