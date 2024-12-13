Туристический поток в Абхазию в 2025 году может побить рекорды прошлого года

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В 2025 году весенне-летний туристический сезон в Абхазии может стать успешным, а турпоток из России превысит показатели 2024 года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По данным ассоциации, которые передает ТАСС, предварительное бронирование на 2025 год уже опережает прошлогодние объемы на 25-30%. Абхазия занимает около 10% всего российского выездного туризма, а в 2024 году поток туристов из России вырос на 5-7%, достигнув около 1,5 млн поездок.
Несмотря на рекомендации МИД РФ и Минэкономразвития приостановить продажи туров в регион, туроператоры продолжают выполнять ранее оплаченные бронирования, обеспечивая комфорт и безопасность туристов.
Ранее «Радио 1» передавало, что обновлённый истребитель МиГ-29УБМ выполнил первый полёт в ливрее «Стрижей».
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Несмотря на рекомендации МИД РФ и Минэкономразвития приостановить продажи туров в регион, туроператоры продолжают выполнять ранее оплаченные бронирования, обеспечивая комфорт и безопасность туристов.
«Туроператоры высоко ценят тот факт, что абхазские партнеры прилагают все усилия в нынешней сложной ситуации для того, чтобы отдых гостей из России с оплаченными заранее бронированиями проходил комфортно и безопасно», — объяснили в ассоциации.
Ранее «Радио 1» передавало, что обновлённый истребитель МиГ-29УБМ выполнил первый полёт в ливрее «Стрижей».
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Мария Моисеева