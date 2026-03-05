Названо число российских туристов, вывезенных с Ближнего востока
АТОР: из стран Персидского залива вывезли около 10 тысяч россиян
Около 10 тысяч российских туристов уже вернулись на родину из стран Персидского залива. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, чьи слова передает ТАСС.
Она также выразила надежду, что до конца недели с Ближнего востока удастся вывезти всех граждан РФ.
«Только что пришла актуальная цифра по количеству вывезенных [российских туристов] <...> уже около 10 тысяч из всех стран Персидского залива», — сказала Ломидзе.Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил на полгода отправлять на карантин «эвакуированных из Дубая эскортниц». Особые зоны для таких женщин, по его мнению, необходимо создать в Красноярском крае или Новосибирской области. Там они смогут «очиститься от негативного влияния, полученного в местах обитания неких дубайских верблюдов».