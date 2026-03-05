Названо число российских туристов, вывезенных с Ближнего востока

05 марта 2026, 14:08

АТОР: из стран Персидского залива вывезли около 10 тысяч россиян

Фото: iStock/OceanFishing

Около 10 тысяч российских туристов уже вернулись на родину из стран Персидского залива. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, чьи слова передает ТАСС.





Она также выразила надежду, что до конца недели с Ближнего востока удастся вывезти всех граждан РФ.

«Только что пришла актуальная цифра по количеству вывезенных [российских туристов] <...> уже около 10 тысяч из всех стран Персидского залива», — сказала Ломидзе.