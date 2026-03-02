Россияне не отказываются от отдыха в странах Персидского залива
Российские туристы пока не спешат отменять отпуск из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Такие данные предоставили рассказали представители туриндустрии.
Генеральный директор туристического оператора «Звезды путешествий» Олег Афрамеев рассказал, что у них немного туристов в ОАЭ и других странах, пострадавших из-за конфликта США, Ирана и Израиля, поскольку высокий туристический сезон уже позади.
«Следующий активный сезон для российских туристов приходится на весенние каникулы, и пока люди не отменяют поездки, а просто ждут хорошие новости. В целом, обычно российские туристы не склонны паниковать. Однако, естественно, прямо сейчас поездками в тот регион никто не интересуется, мы предлагаем клиентам другие страны», — отметил Афрамеев в разговоре с «Петербургским дневником».
Он добавил, что страны, ставшие частью конфликта, не заинтересованы в затягивании военных действий, поскольку активно развивают туризм.
Директор туристической компании «Леон Сервис» Лариса Холмова добавила, что МИД РФ рекомендовал воздержаться только от поездок в Иран и Израиль. Те, кто планировали поехать в ОАЭ, Оман, Катар и другие страны, ждут информацию и надеются на урегулирование обстановки.
«Сложность в том, что Дубай — это не только популярный курорт, но и транспортный хаб, через который можно добраться до многих других туристических мест», — заключила Холмова.