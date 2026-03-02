Россияне не отказываются от отдыха в странах Персидского залива

02 марта 2026, 16:15

Фото: iStock/nonnie192

Российские туристы пока не спешат отменять отпуск из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Такие данные предоставили рассказали представители туриндустрии.





Генеральный директор туристического оператора «Звезды путешествий» Олег Афрамеев рассказал, что у них немного туристов в ОАЭ и других странах, пострадавших из-за конфликта США, Ирана и Израиля, поскольку высокий туристический сезон уже позади.





«Следующий активный сезон для российских туристов приходится на весенние каникулы, и пока люди не отменяют поездки, а просто ждут хорошие новости. В целом, обычно российские туристы не склонны паниковать. Однако, естественно, прямо сейчас поездками в тот регион никто не интересуется, мы предлагаем клиентам другие страны», — отметил Афрамеев в разговоре с «Петербургским дневником».

«Сложность в том, что Дубай — это не только популярный курорт, но и транспортный хаб, через который можно добраться до многих других туристических мест», — заключила Холмова.