АТОР: россияне могут проехать по маршруту Одиссея без виз
Россияне могут проехать по маршруту Одиссея из одноименной поэмы Гомера, не оформляя визы. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) в своем телеграм-канале.
Большинство городов, связанных с путешествием легендарного героя, находятся в Турции, где для россиян действует безвизовый режим. Речь идет об Эфесе, Сиде, Перге, Аспендосе и древнем Иераполисе в Памуккале.
Кроме того, в поэме описывался остров лотофагов — его современным прообразом может быть Джерба в Тунисе. Некоторые специалисты связывают эпизоды «Одиссеи» с районом Танжера в Марокко — там находятся мыс Спартель, где встречаются Атлантический океан и Средиземное море, а также Пещеры Геркулеса. Эти страны также можно посетить без визы.
По данным m24.ru, в перечень мест, связанных с поэмой, вошла и Черногория. По одной из версий, Бока-Которская бухта могла быть страной феаков, которые помогли Одиссею добраться домой. Черногорию можно посетить с одним лишь загранпаспортом до 1 ноября.
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