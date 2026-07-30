АТОР: россияне могут проехать по маршруту Одиссея без виз

30 июля 2026, 19:43

Фото: iStock/Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Россияне могут проехать по маршруту Одиссея из одноименной поэмы Гомера, не оформляя визы. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) в своем телеграм-канале.