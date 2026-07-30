Достижения.рф

АТОР: россияне могут проехать по маршруту Одиссея без виз

Фото: iStock/Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Россияне могут проехать по маршруту Одиссея из одноименной поэмы Гомера, не оформляя визы. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) в своем телеграм-канале.



Большинство городов, связанных с путешествием легендарного героя, находятся в Турции, где для россиян действует безвизовый режим. Речь идет об Эфесе, Сиде, Перге, Аспендосе и древнем Иераполисе в Памуккале.

Кроме того, в поэме описывался остров лотофагов — его современным прообразом может быть Джерба в Тунисе. Некоторые специалисты связывают эпизоды «Одиссеи» с районом Танжера в Марокко — там находятся мыс Спартель, где встречаются Атлантический океан и Средиземное море, а также Пещеры Геркулеса. Эти страны также можно посетить без визы.

По данным m24.ru, в перечень мест, связанных с поэмой, вошла и Черногория. По одной из версий, Бока-Которская бухта могла быть страной феаков, которые помогли Одиссею добраться домой. Черногорию можно посетить с одним лишь загранпаспортом до 1 ноября.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0