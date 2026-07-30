Минсельхоз Татарстана разработал пятилетний проект по развитию коневодства

30 июля 2026, 18:19

Фото: Istock/Maryna Koptyeva

В Татарстане разработали региональный проект по развитию коневодства на период с 2027 по 2031 год. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Гелюс Баязитов.





Баязитов заявил, что к реализации проекта привлекут все категории хозяйств — от крупных сельхозпроизводителей до небольших ферм.

«Основными задачами регионального проекта станут увеличение поголовья и производства продукции, повышение селекционных качеств, создание центра национальных культур. Можно будет получить господдержку на покупку кобыл различных пород, а также на строительство, реконструкцию и ремонт конюшен», — подчеркнул замминистра.