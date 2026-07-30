Россиянам посоветовали поехать за город по одной причине

30 июля 2026, 18:50

Россияне за городом смогут увидеть звездопад в ночь на 31 июля

Фото: istockphoto/m-gucci

Для наблюдения за июльским звездопадом лучше выбирать темное безоблачное небо за городом, однако яркая Луна может помешать увидеть метеоры. Об этом сообщил лектор Московского планетария Ярослав Турилов.





По словам эксперта, специальное оборудование не потребуется — достаточно невооруженного взгляда, пишет Москва 24. Однако в ближайшие дни условия для наблюдения неблагоприятны из-за яркой Луны, которая будет засвечивать небо. В результате можно увидеть лишь самые заметные метеоры и значительно меньше обычного.



Специалист напомнил, что метеор — это мелкая частица пыли, сгорающая в атмосфере и оставляющая красивый светящийся след. В ночь с 30 на 31 июля ожидается максимум двух небольших метеорных потоков: один дает около пяти метеоров в час, другой — примерно 25.



Гораздо более зрелищным, по словам Турилова, будет августовский метеорный поток Персеиды, пик которого придется на ночь с 12 на 13 августа. В этом году условия для его наблюдения значительно лучше, чем в прошлом: ожидается новолуние, и небо будет темным.



Представитель планетария отметил, что август богат на астрономические события. 12 августа произойдет полное солнечное затмение, однако полная фаза будет видна лишь в удаленных северных регионах, большая часть россиян его не увидит. 28 августа ожидается лунное затмение.



Кроме того, в августе можно будет наблюдать Венеру, Юпитер, Сатурн и Марс невооруженным глазом, хотя для более детального рассмотрения лучше использовать телескоп. Для поиска планет на небе специалист рекомендовал скачать специальное приложение-планетарий. Уран и Нептун, добавил Турилов, доступны только в телескоп и требуют предварительной подготовки.





«На Юпитер лучше смотреть в утренние часы. Уран и Нептун можно наблюдать только с телескопом. К этому заранее лучше подготовиться и изучить аспекты, поскольку без соответствующих знаний рассмотреть эти небесные тела не получится», — прокомментировал спикер.