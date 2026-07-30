В России предложили переименовать чизкейк и украшать его «ягодным будденовцем на коне»
В России прозвучала инициатива о переименовании популярного десерта чизкейк и изменении его внешнего вида. С таким предложением выступили некоторые политики.
Авторы предлагают заменить иностранное название на «Буденновец». Кроме того, по их замыслу, десерт следует украшать клубникой или черешней таким образом, чтобы в профиль он напоминал буденновца верхом на лошади.
Как отмечает argumenti.ru, инициаторы намерены обратиться в Роскачество с предложением направить соответствующие рекомендации предприятиям общественного питания.
Сторонники идеи считают, что российскому общепиту следует постепенно отказываться от иностранных названий в меню. По их мнению, этому также соответствует вступивший в силу с 1 марта закон о защите русского языка в сфере бизнеса, который, как предполагается, может затронуть и кондитерскую отрасль.
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