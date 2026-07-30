В России предложили переименовать чизкейк и украшать его «ягодным будденовцем на коне»

30 июля 2026, 19:41

Российские политики предложили переименовать чизкейк в «Буденновец»

Фото: iStock/Arx0nt

В России прозвучала инициатива о переименовании популярного десерта чизкейк и изменении его внешнего вида. С таким предложением выступили некоторые политики.