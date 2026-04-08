АТОР: Татарстан вошел в топ-5 направлений для отдыха в майские праздники
Татарстан традиционно вошел в топ-5 направлений для путешествий на майские праздники, заняв четвертое место. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
В первую пятерку вошли обе столицы — Москва и Санкт-Петербург, замыкает тройку лидеров Краснодарский край, четвертое место занимает Татарстан, а пятое — Минеральные Воды, отметил эксперт.
Ромашкин подчеркнул, что в зарубежные поездки в трехдневные выходные отправиться сложно из-за долгого перелета. Чаще всего такие путешествия выбирают те, кто отдыхает неделю и больше. Среди популярных направлений за границей лидируют Турция, Египет и страны Юго-Восточной Азии.
Эксперт добавил, что Вьетнам в прошлом году не был в числе лидеров, но сейчас стремительно набирает популярность. Прямые рейсы и более низкие цены по сравнению с Таиландом и Китаем делают его привлекательным для туристов, заключил вице-президент АТОР.
