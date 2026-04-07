Россиянам рассказали, сколько продлятся майские праздники в 2026 году

07 апреля 2026, 11:14

Депутат Чаплин: в мае 2026 года россияне отработают 19 дней и отдохнут 12 дней

Фото: Istock/Irina Tiumentseva

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» и член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщил, что в мае 2026 года россияне отработают 19 дней и отдохнут 12 дней.





В беседе с RT парламентарий заявил, что первые майские праздники приурочили к 1 Мая. В этом году Праздник Весны и Труда выпадает на пятницу, поэтому граждане будут отдыхать три дня подряд: с 1 по 3 мая.



Депутат подчеркнул, что четверг, 30 апреля, станет предпраздничным днём, рабочий день сократят на час. Второй период связан с Днём Победы.

«Поскольку праздник совпадает с выходным, по Трудовому кодексу он переносится на ближайший рабочий день — понедельник, 11 мая. Таким образом, отдыхаем тоже три дня: 9, 10 и 11 мая (суббота, воскресенье, понедельник). Пятница, 8 мая, — сокращённый рабочий день. Обратите внимание: между двумя периодами отдыха будут рабочие дни — с 4 по 8 мая», — добавил Чаплин.