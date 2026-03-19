АТОР: турецкие отели предлагают россиянам скидки до 50%
Турецкие отели начали делать россиянам скидки до 50% на размещение. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Массового характера такие предложения пока не носят, уточнили в ведомстве. Глава туроператора Fun & Sun Владимир Рубцов напомнил, что февраль – традиционный месяц высоких скидок на покупку туров. В марте выгодные предложения тоже всегда были, но намного меньше.
Некоторые отели и сейчас сохраняют большие скидки, но пока это лишь точечные предложения. Рубцов отметил, что в текущих условиях подобные акции нужно сделать массовыми, чтобы привлечь турпоток на фоне нестабильной геополитической ситуации.
В АТОР добавили, что пока Европа сокращает объемы въезда, освободившиеся места в турецких гостиницах будут предлагать россиянам. Таким образом местные отельеры смогут привлечь массовый поток российских гостей по комфортным для них ценам.
