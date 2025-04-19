Турция может потребовать от «Азимута» возмещения расходов на тушение пожара в аэропорту Антальи

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Власти Турции могут потребовать от авиакомпании «Азимут» возмещения расходов, понесённых из-за пожара в аэропорту Антальи в ноябре 2024 года. Тогда после жёсткой посадки Superjet началось возгорание топлива в одном из двигателей.
Об этом РИА Новости сообщил адвокат Джандаш Гюрол, который представляет интересы нескольких пассажиров, подавших коллективные иски к авиаперевозчику. По его словам, сейчас у него порядка 12 истцов и ещё около 20 человек обратились с просьбой дать им возможность присоединиться к иску.
Пассажиры обвиняют «Азимут» в мошенничестве и умышленной аварии, требуя компенсации морального ущерба. По словам адвоката, речь о миллионах, конечно, не идёт, но ущерб должен быть возмещён. Некоторые дети с того рейса до сих пор получают психологическую помощь после пережитого стресса, сообщил Гюрол.
По его словам, расследование близится к завершению и адвокаты потерпевшей стороны постоянно знакомятся с его результатами.
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Пассажиры обвиняют «Азимут» в мошенничестве и умышленной аварии, требуя компенсации морального ущерба. По словам адвоката, речь о миллионах, конечно, не идёт, но ущерб должен быть возмещён. Некоторые дети с того рейса до сих пор получают психологическую помощь после пережитого стресса, сообщил Гюрол.
«Министерство транспорта Турции ведет отдельное расследование инцидента. Безусловно, предполагается, что власти Турции потребуют с компании компенсацию за тушение пожара, проведенное техническое обслуживание, помимо этого, из-за инцидента возникли перебои в авиасообщении», — сказал юрист.
По его словам, расследование близится к завершению и адвокаты потерпевшей стороны постоянно знакомятся с его результатами.
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Александр Бойцов