США и Турция заключили ядерный альянс

25 сентября 2025, 23:53

Глава Минэнерго Турции объявил о сотрудничестве с США в сфере ядерной энергетики

Фото: Istock/naumoid

Соединённые Штаты и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в области стратегического гражданского ядерного сотрудничества. Соглашение, инициирующее новый этап партнёрства, заключили министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар и американская делегация во главе с советником президента по энергетике.