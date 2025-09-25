США и Турция заключили ядерный альянс
Соединённые Штаты и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в области стратегического гражданского ядерного сотрудничества. Соглашение, инициирующее новый этап партнёрства, заключили министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар и американская делегация во главе с советником президента по энергетике.
Документ предусматривает сотрудничество в строительстве атомных электростанций, разработке ядерных технологий и подготовке кадров. Байрактар отметил в соцсети X, что соглашение углубит партнёрство в области ядерной энергетики. Подписание прошло на фоне заявления Дональда Трампа о симпатии к жёсткому и самоуверенному Эрдогану.
Соглашение может открыть доступ турецким компаниям к американским ядерным технологиям, включая модульные реакторы. Ранее Турция уже сотрудничала с Россией в строительстве АЭС «Аккую», но новый договор с США указывает на диверсификацию энергетической политики Анкары.
Эксперты расценивают документ как шаг к укреплению отношений между Вашингтоном и Анкарой после периода напряжённости из-за покупки Турцией российских ЗРК С-400.
Читайте также: