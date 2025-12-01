Достижения.рф

АТОР: туристический поток из Китая в Россию увеличится не менее чем на 30%

Фото: iStock/Oleg Elkov

Туристический поток из Китая в Россию значительно вырастет после отмены виз для граждан КНР. По оценке исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, рост составит не менее 30%.



Как передаёт её слова ТАСС, прежде всего увеличение почувствуют приграничные регионы и Дальний Восток, которые традиционно принимают основной поток китайских туристов. Там эффект от смягчения визового режима будет наиболее заметным и быстрым.

Эксперт отметила, что дополнительные меры по развитию инфраструктуры и повышению качества сервиса могут усилить прирост и привлечь в страну ещё больше путешественников из Китая.

Иван Мусатов

