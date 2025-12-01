АТОР: туристический поток из Китая в Россию увеличится не менее чем на 30%

01 декабря 2025, 10:37

Фото: iStock/Oleg Elkov

Туристический поток из Китая в Россию значительно вырастет после отмены виз для граждан КНР. По оценке исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, рост составит не менее 30%.