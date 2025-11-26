Москвичка Василина дошла пешком до Петербурга

26 ноября 2025, 00:42

Трэвел-блогер Василина завершила пешее путешествие из Москвы в Петербург

Фото: istockphoto / inewsistock

Трэвел-блогер Василина успешно дошла пешком из Москвы до Петербурга после небольшого отдыха в Ленинградской области. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».





Финальный этап стартовал накануне в 02:00. Девушке пришлось задержаться в Тосно, чтобы как следуют отдохнуть перед последним рывком. Общий путь в 800 километров завершился триумфом на Дворцовой площади, где героиню ожидали восторженные поклонники.



«Это нереальное счастье, я просто так хотела это сделать. Просто хотела дойти до цели и я это сделала! Это счастье, прям невероятное счастье. Оно ни с чем не сравнится», — поделилась эмоциями Василина.