Самый высокий отель в мире можно посетить в ОАЭ
Первые постояльцы вселились в новейший небоскрёб-гостиницу Ciel Dubai Marina — самый высокий отель в мире. Об этом сообщила 15 ноября газета The National.
Высота здания достигает 377 метров, что делает его выше расположенного также в Дубае Gevora Hotel (356 метров). В составе комплекса есть панорамный бассейн Tattu Sky на высоте 310 метров. Гостиница также предлагает несколько ресторанов, спа и круглосуточный тренажёрный зал.
Ранее, 1 ноября, генеральный консул России в Дубае Максим Владимиров опроверг распространённый миф о том, что сотрудники диппредставительств следят за соотечественниками за границей.
Дубай — крупнейший город и один из семи эмиратов ОАЭ на побережье Персидского залива, известный как глобальный центр торговли, финансов и туризма с выразительной современной архитектурой и роскошным образом жизни.
Читайте также: