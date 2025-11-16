Самый высокий отель в мире можно посетить в ОАЭ

16 ноября 2025, 11:44

National: Самый высокий отель в мире можно посетить в Дубае

Фото: istockphoto/TomasSereda

Первые постояльцы вселились в новейший небоскрёб-гостиницу Ciel Dubai Marina — самый высокий отель в мире. Об этом сообщила 15 ноября газета The National.