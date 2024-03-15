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Аудитория ИИ-сервисов Сбера достигла 18 млн пользователей

Аудитория ИИ-сервисов Сбера GigaChat и Kandinsky достигла 18 млн пользователей
15 марта 2024, 00:11
Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский

Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский

Аудитория ИИ-сервисов Сбера GigaChat и Kandinsky в совокупности достигла 18 млн пользователей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
Там отметили, что искусственный интеллект может решать большое количество задач, например поддерживать беседу, писать тексты и генерировать коды.

Kandinsky позволяет GigaChat создавать изображения. Данная нейросеть понимает запросы на более чем 100 языках и способна генерировать фотореалистичные изображения в неограниченном количестве. В ближайшее время выйдет новая версия нейросети Kandinsky с расширенными возможностями по работе с изображениями и видео, рассказал первый зампредседатель правления Сбербанка Александр Ведяхин.


Первую версию нейросети Kandinsky «Сбер» выпустил в июне 2022 года, а в ноябре 2023 года была представлена полная система искусственного интеллекта GigaChat.

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В России осталось около 100 тысяч китайских легковушек
«Коммерсантъ»: В России осталось всего 100 000 китайских легковых автомобилей
15 марта 2024, 00:53

Объем запасов легковых автомобилей китайских брендов на российских складах на конец февраля превысил 94 тыс. штук. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты «Газпромбанк Лизинг».
Таким образом, как отмечает издание, проблема переизбытка складов китайских машин в России почти разрешилась, поскольку объемы стока пошли на спад.

Однако вместе с запасами могут закончиться и скидки на новые автомобили, предупреждают дилеры. По их словам, ряд дистрибуторов уже отказываются от программ поддержки.

А вот в сегментах грузовиков и спецтехники наблюдается противоположная ситуация. Там к началу строительного сезона запасы продолжают расти.

В расчет брался топ-16 китайских марок, на которые в 2023 году пришлось 49% всех проданных в РФ автомобилей и 90% объема новых машин, ввезенных из Китая.

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#китай
#рынок
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Борис Ковальчук оставил пост главы компании «Интер РАО»
14 марта 2024, 23:59

Фото: РИА Новости/Сергей Астахов

Генеральный директор компании «Интер РАО» Борис Ковальчук покидает пост, его место с 15 марта займет член правления — первый заместитель гендиректора Сергей Дрегваль. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт Центра раскрытия корпоративной информации.
Борис Ковальчук — сын совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука, который является близким другом президента России Владимира Путина. В «Интер РАО» он перешел в июне 2009 года, а его полномочия на посту гендиректора компании истекали в 2025 году.

Источники «Коммерсанта» говорили, что Ковальчук «идет на повышение», ему предложены четыре карьерных варианта: возглавить «Газпром», «Роснефть», стать вице-премьером по ТЭКу вместо Александра Новака или губернатором Санкт-Петербурга. При этом российские источники Bloomberg заявили, что Борис Ковальчук может стать министром энергетики РФ вместо Николая Шульгинова.

Новым генеральным директором «Интер РАО» с 15 марта назначен бывший вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль, который ранее работал в энергосбытовых компаниях группы «Интер РАО», а также возглавлял «Россети Урал».

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#бизнесмен
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В Калужской области подростка заподозрили в реабилитации нацизма
14 марта 2024, 21:55

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Калужской области возбудили уголовное дело по подозрению в реабилитации нацизма в отношении 17-летнего подростка, который публиковал одобрительные посты о нацизме в социальных сетях, сообщает «Lenta.ru», ссылаясь на местное Следственное управление СК России.
По данным издания, парень также положительно высказывал по отношению к преступлениям, признанным приговором Международным военным трибуналом.

Посты подозреваемого были доступны для просмотра всем пользователям. Сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили преступление. Дело возбуждено по пункту «в» части второй статьи 354.1 УК РФ.

Ранее 49-летний Михаил Ю., ведущий специалист Федерального архивного агентства, осквернил фотографию ветерана на стенде героев Великой Отечественной войны в Парке имени 70-летия Победы.

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#сотрудники
#рф
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Раскрыта тайна беременности обезьяны, жившей в одиночном вольере
Сотрудники японского зоопарка раскрыли тайну беременности одинокой обезьяны
14 марта 2024, 21:50

Фото: istock / Dmytro Buianskyi

Сотрудники зоологического сада в японской префектуре Нагасаки смогли раскрыть тайну беременности одинокой обезьяны, живущей в изолированном вольере без самцов. Историю рассказывает Daily Star.
В 2021 году 12-летняя самка белорукого гиббона по кличке Момо забеременела. Сотрудники зоопарка удивилась, ведь животное находилось в одиночном вольере и не имело контактов с самцами. Установить причину беременности и второго родителя примата удалось с помощью ДНК-теста. Однако это получилось сделать только спустя два года, ведь мамочка не пускала никого долго время к малышу.

Оказалось, что отец «ребенка» - 34-летний гиббон по кличке Ито, обитавший в соседнем с Момо вольере. Работники зоопарка пришли к выводу, что Ито и Момо смогли совокупиться через крошечное отверстие между клетками.

Ранее стало известно, что 14-летняя школьница из Саратова подверглась нападению льва. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Дагестане завели дело против трех чиновников из-за махинаций
Против трех сотрудников мэрии Избербаша возбудили дело из-за махинаций с землей
14 марта 2024, 21:32

Фото: iStock/YakobchukOlena

В отношении трех сотрудников мэрии города Избербаш в Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту махинаций с муниципальной землей.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, чиновники подозреваются в превышении своих полномочий.

Согласно информации, полученной в ходе прокурорской проверки, в отношении трех сотрудников администрации города возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Кроме того, два руководителя коммерческой фирмы также подверглись уголовному преследованию по статье 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, в результате незаконных действий городских чиновников в 2020 году коммерческая организация смогла приобрести земельный участок площадью 312 квадратных метров за 4 миллиона рублей. Позднее этот участок был передан другим лицам по договору купли-продажи. В результате организация получила разрешение на строительство объекта на этой земле.

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Турцию захватили акции протеста из-за жестокого убийства кота
14 марта 2024, 21:20

Фото: istock / Tanchic

После жестокого убийства кота по имени Эрос в Турции прошли массовые протесты, а виновник этого убийства получил рекордный срок, сообщает Telegram-канал Baza. В дело даже вмешался президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Сам инцидент произошел 1 января в многоэтажном доме, когда мужчина жестоко избил кота до смерти возле лифта. Благодаря записям с камер удалось выявить личность преступника. Им оказался местный житель Ибрагим Келоглан.

Новость о жестоком убийстве кота быстро распространилась через СМИ. Подозреваемого быстро задержали. Первоначально суд объявил его виновным и приговорил к 1,5 года тюремного заключения, но вскоре Келоглан был выпущен на свободу за хорошее поведение, поскольку срок заменили на условный.

Однако после этого соседи Келоглана вышли на улицы в знак протеста, к ним присоединились граждане и защитники животных. В результате общественного давления дело Келоглана было пересмотрено, и мужчину вновь приговорили, но уже к 2,5 годам реального заключения, что стало рекордным наказанием за убийство животного в стране.

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Более чем на 80% выросли цены на петербургские новостройки
14 марта 2024, 21:15

Фото: istockphoto.com/goncharovaia

По данным агентства недвижимости цены на новостройки в Санкт-Петербурге за четыре года выросли на 82,3%.
За год такая недвижимость в городе подорожала в среднем на 6,3%.

Генеральный директор другого агентства недвижимости Мария Тарасова отметила, что сейчас в городе выставлены более 36,2 тысячи квартир, не считая апартаменты. Она добавила, что самый дорогой объект, который должен быть сдан в этом году, продаётся за 261 млн рублей.

«Этот бюджет позволит приобрести объект площадью 294 квадратных метров в Петроградском районе», – прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» Тарасова.

Ранее вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что в случае, если ключевая ставка не понизиться до осени, вторичное жильё в России подешевеет на 5-10%.

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#бюджет
#недвижимость
#цена
#санкт-петербург
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В Петербург прибыли иностранные наблюдатели к выборам
14 марта 2024, 21:03

Фото: istockphoto.com/nemchinowa

В Санкт-Петербург прибыли 20 иностранных наблюдателей и экспертов к выборам президента России.
Иностранные делегаты прибыли из Буркина-Фасо, Бразилии, Венесуэлы, Гондураса, Ливана, Мали, Мексики, Намибии, Сальвадора, Франции и ЮАР.

Менеджер проектов НПО «Демократия за устойчивый мир» Зейнаб Кавсарани заявила, что задачей прибывших является наблюдение за реализацией избирательного процесса в России.

«Мы приехали, чтобы, во-первых, наблюдать за избирательным процессом, во-вторых, обеспечить демократию и, в-третьих, понять, как эта система работает в России, чтобы иметь возможность улучшить нашу систему онлайн-наблюдения за выборами», – приводит «Петербургский дневник» слова эксперта.

Отмечается, что наблюдатели посетят порядка 10 избирательных участков с 15 по 17 марта.

Ранее сообщалось, что избирателей из Подмосковья приглашают прийти на участки для голосования 15-17 марта вместе со своими родными и близкими.

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#выборы
#наблюдатели
#рф
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Путин посмертно наградил замглавы района Белгородской области
Путин наградил замглавы района Белгородской области, подорвавшегося на мине
14 марта 2024, 20:41

Фото: Администрация Краснояружского района

Президент Российской Федерации Владимир Путин посмертно наградил медалью «За отвагу» заместителя главы администрации Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко.
Он погиб в результате взрыва автомобиля на мине в этом районе.

«За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить медалью „За отвагу“ Бородаенко Игоря Васильевича — заместителя главы администрации муниципального района Краснояружский район Белгородской области — секретаря Совета безопасности (посмертно)», — говорится в указе о награждении государственными наградами РФ
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Бородаенко скончался в больнице после взрыва, который произошел в среду в Краснояружском районе. Автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в районе хутора Высокий. Пострадавшими также оказались глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко и водитель скотовоза Нуриддин Агалиев.

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#Вячеслав Гладков
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