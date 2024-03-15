Аудитория ИИ-сервисов Сбера достигла 18 млн пользователей

Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский
Аудитория ИИ-сервисов Сбера GigaChat и Kandinsky в совокупности достигла 18 млн пользователей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
Там отметили, что искусственный интеллект может решать большое количество задач, например поддерживать беседу, писать тексты и генерировать коды.
Kandinsky позволяет GigaChat создавать изображения. Данная нейросеть понимает запросы на более чем 100 языках и способна генерировать фотореалистичные изображения в неограниченном количестве. В ближайшее время выйдет новая версия нейросети Kandinsky с расширенными возможностями по работе с изображениями и видео, рассказал первый зампредседатель правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Первую версию нейросети Kandinsky «Сбер» выпустил в июне 2022 года, а в ноябре 2023 года была представлена полная система искусственного интеллекта GigaChat.
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Kandinsky позволяет GigaChat создавать изображения. Данная нейросеть понимает запросы на более чем 100 языках и способна генерировать фотореалистичные изображения в неограниченном количестве. В ближайшее время выйдет новая версия нейросети Kandinsky с расширенными возможностями по работе с изображениями и видео, рассказал первый зампредседатель правления Сбербанка Александр Ведяхин.
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Ювелина Бернст