Аудитория мессенджера MAX превысила 45 миллионов человек
В октябре среднесуточный охват пользователей национального мессенджера MAX достиг 18,2 миллиона человек, при этом общая аудитория сервиса превысила 45 миллионов. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе компании, передаёт ТАСС.
Рекордные показатели зафиксировали 7 и 10 октября, когда суточный охват пользователей превысил 21 миллион пользователей.
В официальном сообщении сказано, что с момента запуска мессенджера пользователи отправили более трёх миллиардов сообщений и совершили свыше 700 миллионов звонков. Количество чатов выросло до 6,5 миллионов.
Также отмечается, что в конце августа пользователям МАХ стали доступны видеокружки. С 29 августа россияне отправили свыше 20 миллионов видеосообщений. Чаще всего ими делились пользователи до 17 лет. Количество каналов в МАХ превысило 11 тысяч.
