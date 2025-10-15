Аудитория мессенджера MAX превысила 45 миллионов человек

15 октября 2025, 14:09

Фото: iStock/dikushin

В октябре среднесуточный охват пользователей национального мессенджера MAX достиг 18,2 миллиона человек, при этом общая аудитория сервиса превысила 45 миллионов. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе компании, передаёт ТАСС.