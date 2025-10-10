В Max появилась возможность скрывать чувствительный контент
Стало известно о новых функциях для подписчиков каналов в национальном мессенджере Max. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.
Пользователи теперь могут делиться прямой ссылкой на контент и скрывать чувствительные материалы. Эти обновления доступны в последней версии приложения. Чтобы скрыть публикации с маркировкой «16+», пользователям нужно активировать опцию «Контент».
После этого такие каналы и посты пропадут из ленты, поиска и пересылок. Для включения настройки необходимо зайти в раздел «Приватность», выбрать вкладку «Безопасный режим», нажать кнопку «Контент» и указать, какой контент показывать — весь или только безопасный.
Обновление затронуло и авторов каналов. Они получили доступ к счётчику просмотров публикаций и возможность оформлять ключевые мысли в постах в виде цитат.
