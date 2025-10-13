Мессенджер MAX вводит систему «Фаст-трек» для прохода на матчи без очереди
Национальный мессенджер MAX запускает для своих пользователей систему «Фаст-трек». Об этом сообщили в пресс-службе платформы.
«Фаст-трек» позволит болельщикам проходить на стадионы без очередей во время ближайших матчей сборной России. Система быстрого прохода начнёт работать уже 17 октября на матче со сборной Боливии. Игра пройдёт на московском стадионе «Динамо».
Помимо этого, новая система будет работать и на ноябрьских играх национальной команды. Болельщики смогут воспользоваться системой в Санкт-Петербурге и Сочи.
Ранее мессенджер MAX обновил функционал групповых звонков. Создатель встречи теперь управляет подключением участников через «Зал ожидания». У собеседников появилась возможность использовать функцию «Поднять руку». Также пользователи могут писать сообщения в чат встречи и записывать весь разговор.
