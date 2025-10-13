Мессенджер MAX расширил функциональность групповых звонков
В мессенджере MAX появились новые функции для групповых звонков. Об этом сообщила пресс-служба приложения.
Создатель конференции теперь может управлять подключением участников через «Зал ожидания». Собеседники получили возможность использовать функцию «Поднять руку». Теперь пользователи могут писать сообщения в чат встречи и записывать разговор. Система автоматически сохраняет запись в папку «Избранное».
В мессенджере добавили новый способ организации звонка — через групповой чат. Чтобы начать видеозвонок, нужно в групповом чате нажать на значок телефонной трубки в верхней части экрана и выбрать «Подключиться к звонку». Тогда участники увидят плашку «Звонок в чате» с кнопкой для подключения. Длительность конференций не ограничивают по времени или количеству участников.
