Аукцион вещей Бриджит Бардо вызвал волну критики у близких актрисы

22 сентября 2026, 05:45

Фото: iStock/AndreyPopov

Аукцион вещей Брижит Бардо, ушедшей из жизни в конце прошлого года, спровоцировал волну критики со стороны родственников актрисы. Об этом сообщила газета Le Parisien.