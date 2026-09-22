Аукцион вещей Бриджит Бардо вызвал волну критики у близких актрисы
Аукцион вещей Брижит Бардо, ушедшей из жизни в конце прошлого года, спровоцировал волну критики со стороны родственников актрисы. Об этом сообщила газета Le Parisien.
Четвёртый супруг Брижит Бардо Бернар д’Ормаль, проживший с ней 33 года, расценил проведение торгов как проявление неуважения к памяти артистки. Он подчеркнул, что с ним не согласовывали решение о продаже, и недоумевает, зачем выставлять личные вещи.
Большая часть лотов, представленных аукционным домом Drouot, происходила из парижской квартиры актрисы на улице де ла Тур и с её виллы в Сен‑Тропе. В числе выставленных предметов — портреты и личные вещи Бардо.
Согласно данным Drouot, одним из самых дорогих лотов стал автопортрет актрисы, который продали за 30 тысяч евро. Также с молотка ушли матрёшки с изображением Бардо, гитара, кресло Emmanuelle и печатная машинка Olivetti Lettera: их стоимость варьировалась от 3,5 до 9 тысяч евро.
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